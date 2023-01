Pedro Nuno ainda tem tempo para a táctica. Costa já não

Não fosse o chumbo do OE e a nova maioria, o ciclo de António Costa terminaria previsivelmente já este ano. As divisões no PS foram crescendo com a aproximação desse fim de ciclo.

Durante a anterior legislatura, uma personalidade com militância destacada no PS, a servir no actual Governo, avisou-me: “O PS está completamente balcanizado. Quando o Costa se for embora, as divisões da direita parecerão uma brincadeira de criança ao pé das divisões do PS. Vamos regressar ao tempo anterior ao do Guterres – antes de o Jorge Coelho andar pelo país a controlar o aparelho. A direita tem de se organizar, para poder governar, porque o PS vai estar em guerra permanente.”