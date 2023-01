Vereadora do Cidadãos por Lisboa substitui socialista João Paulo Saraiva

A vereadora do movimento independente Cidadãos por Lisboa, Floresbela Pinto, vai ocupar o lugar deixado vago por João Paulo Saraiva, que renunciou ao cargo. O PS perde assim um vereador, ficando agora com quatro eleitos representados no executivo.

Floresbela Pinto era o nome que se seguia na lista da candidatura Mais Lisboa, protagonizada pelo PS/Livre e apoiada pelo movimento Cidadãos por Lisboa (CPL), que concorreu e perdeu as últimas eleições autárquicas. É por isso que vê com "muita naturalidade" a assunção deste cargo, que, acredita, irá "reforçar uma oposição a Carlos Moedas".

"Estou disponível para defender a cidade. Temos uma visão de cidade que não é aquela que ele professa", diz ao PÚBLICO Floresbela Silva, que escolhe a "habitação pública e acessível" como um dos assuntos prioritários na cidade — e um dos que tarda a dar resposta.

Floresbela Pinto junta-se assim, no executivo, à vereadora independente Paula Marques, que lidera o movimento Cidadãos por Lisboa. Em comunicado, a direcção desta associação política assume-se como "uma força política autónoma, mas têm um mesmo projecto político com o PS para a cidade de Lisboa [...] que continua em vigor, pautando o trabalho comum que tem sido desenvolvido".

"É na absoluta defesa do programa com que fomos eleitos, em acordo coligatório com o PS, que continuaremos a trabalhar. Com duas vereadoras do Cidadãos Por Lisboa, a oposição a Carlos Moedas sairá naturalmente reforçada, na defesa de uma cidade com lugar para todas as pessoas, mais justa e mais equitativa", nota ainda a associação política.

Floresbela conhece bem o trabalho feito no município, uma vez que foi assessora nas áreas da habitação e do desenvolvimento local entre 2009 e 2021. Trabalhou com as vereadoras Helena Roseta e Paula Marques no lançamento de vários programas municipais de participação, direitos sociais e de habitação. Foi também deputada na Assembleia Municipal de Lisboa.

Foi uma das fundadoras do movimento Cidadãos Por Lisboa, em 2009, sendo hoje membro da direcção. De acordo a nota biográfica enviada pelo CPL, foi também coordenadora do Gabinete de Apoio à Habitação no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante.

É licenciada em Tradução, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também técnica especialista em Contabilidade e Fiscalidade. Frequenta o curso de Finanças do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG).

Para o CPL, é "reconhecida pela capacidade de lançar soluções para problemas reais" e tem um "profundo conhecimento da realidade autárquica, das necessidades da cidade e dos seus habitantes adquirido no terreno e em contacto directo com as pessoas".

O vereador João Paulo Saraiva renunciou ao cargo de vereador, numa decisão que se prenderá com motivos profissionais, uma vez que integrou, em Julho, a administração executiva do Metropolitano de Lisboa.

A saída de Saraiva é a segunda na vereação do PS, depois de, em Novembro de 2022, Miguel Gaspar ter renunciado ao cargo, também por motivos profissionais.

Pouco antes, a vereadora Laurinda Alves, que fora eleita pela coligação Novos Tempos, encabeçada por Moedas, e tinha os pelouros dos Direitos Humanos e Sociais, abandonou também o cargo por motivos de saúde, sendo substituída por Sofia Athayde (CDS-PP).