João Paulo Saraiva renuncia ao cargo de vereador do PS na Câmara de Lisboa

O socialista João Paulo Saraiva renunciou ao cargo de vereador na Câmara de Lisboa, decisão que se prende com as funções que assumiu, em Julho, na administração executiva do Metropolitano de Lisboa, revelou fonte da vereação do PS.

O pedido de renúncia de João Paulo Saraiva foi noticiado pelo Observador, tendo fonte da vereação do PS na Câmara de Lisboa confirmado à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que está prevista para esta sexta-feira uma reunião com o movimento político Cidadãos Por Lisboa, que conta com uma vereadora no executivo camarário, Paula Marques, que foi eleita pela coligação PS/Livre.

Após essa reunião, agendada para depois de almoço, "pode haver novidades sobre o substituto" de João Paulo Saraiva no executivo camarário de Lisboa, informou.

Desde a tomada de posse dos eleitos aos órgãos autárquicos de Lisboa para o mandato 2021-2025, em 18 de Outubro de 2021, a saída de João Paulo Saraiva é a segunda na vereação do PS, que conta com cinco eleitos.

A primeira foi a do socialista Miguel Gaspar, em Novembro de 2022, que justificou a renúncia ao cargo por motivos profissionais.

Tanto João Paulo Saraiva como Miguel Gaspar tinham integrado o anterior executivo municipal de Lisboa, sob a presidência de Fernando Medina, que perdeu a reeleição contra o social-democrata Carlos Moedas.

Além dos socialistas, a câmara perdeu uma eleita pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), Laurinda Alves, que renunciou ao cargo de vereadora por motivos de saúde, em Outubro de 2022, sendo substituída por Sofia Athayde (CDS-PP).

No actual mandato, Carlos Moedas governa sem maioria absoluta, com sete eleitos da coligação "Novos Tempos" entre os 17 elementos que compõem o executivo camarário, contando com dez eleitos na oposição, todos sem pelouros atribuídos, nomeadamente cinco vereadores do PS, dois do PCP, um do BE, um do Livre e um da vereadora independente do Cidadãos Por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre).