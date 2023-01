Ministro das Finanças quer saber se há mais casos como o de Alexandra Reis

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira no Parlamento que deu a indicação de “se proceder a um levantamento” de “processos passados” e do “tipos de mecanismos” utilizados em empresas do Estado que tenham semelhanças com a saída de Alexandra Reis da administração da TAP, que recebeu uma indemnização de meio milhão de euros.

Não ficou claro se o ministro, que respondia ao PCP, se referia também a uma análise mais alargada em termos temporais na própria TAP, que conheceu várias renúncias desde o movimento de reforço accionista do Estado, em 2020. Também não ficou claro a que organismo pediu esse levantamento. O PÚBLICO enviou questões ao Ministério das Finanças, às quais aguarda respostas.

Em respostas aos deputados no âmbito da audição obrigatória que surgiu pelo PSD na sequência da demissão da ex-secretária de Estado, o ministro afirmou ainda que casos como o da TAP e o da Caixa Geral de Depósitos são diferentes da esmagadora maioria das empresas públicas, uma vez que operam em regimes concorrenciais, o que, por sua vez, lhes permite ter algumas excepções. “Umas das lições a tirar”, disse, é que “possivelmente estas empresas precisam de um quadro legislativo próprio”. Isto porque, frisou, o que está em causa é a “interpretação sobre a aplicabilidade” do Estatuto do Gestor Público.

Fernando Medida disse também ter “a expectativa” de que o resultado da análise pedida à Inspecção-Geral de Finanças sobre a indemnização quando a ex-secretária de Estado do Tesouro saiu da TAP “seja conhecido o mais breve possível”. No entanto, afirmou Medina, o trabalho da IGF vai ser elaborado “dentro do campo da sua autonomia”, e será conhecido quando este organismo dependente das Finanças “der por concluído o trabalho, com os requisitos de qualidade que sempre imprime em tudo aquilo que faz”.

Foi para a IGF e para o regulador do mercado de capitais, a CMVM, que o Ministério das Finanças e o Ministério das Infra-estruturas – este na altura ainda liderado por Pedro Nuno Santos – enviaram as respostas dadas pela TAP sobre a saída e indemnização de Alexandra Reis, confirmando a indemnização da ex-gestora e que acabaram por ditar a sua demissão do Governo. O objectivo do envio da informação, conforme recordou, foi o de estas duas entidades avaliarem o procedimento dessa mesma demissão (o que, no caso da CMVM, envolve a forma como foi comunicada ao mercado).

No caso da IGF, o ministro já tinha afirmado que este organismo ia avaliar todas as matérias relativas à legalidade: "como é que foi feito, de que forma, com que normas habilitantes, com que contornos, com que informações, com que órgãos".