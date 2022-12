Governo envia informações da TAP para a Inspecção-Geral de Finanças e CMVM

O Executivo já recebeu as respostas da TAP sobre o acordo de saída de Alexandra Reis da empresa e o pagamento da indeminização.

O Governo já recebeu as informações da TAP sobre o enquadramento jurídico da saída de Alexandra Reis da companhia aérea e o pagamento da indemnização e remeteu-os para a Inspecção-Geral de Finanças (IGF) e a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

Esta informação foi enviada em comunicado às redacções pelos ministérios das Finanças e Infra-estruturas, que na segunda-feira tinham pedido informações à TAP.

"O Governo entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspecção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de actuação", acrescenta.

De acordo com a resposta da TAP ao Governo, quando Alexandra Reis entrou para a administração da TAP “não celebrou qualquer contrato escrito de gestão, nos termos do Estatuto de Gestor Público”. E, quando a empresa quis negociar a sua saída, depois de falta de entendimento entre a gestora e a presidente executiva, Christine Ourmieres-Widener, Alexandra Reis pretendia receber um milhão e 479 mil euros, que acabou por ser reduzido em Fevereiro para “um valor global agregado ilíquido de 500.000” .

Deste valor, 56.500 euros diz respeito “à compensação pela cessação do contrato sem termo” de Alexandra Reis como directora (cargo que ocupava antes de ir para a administração), outros 107.500 são de “remunerações vencidas reclamadas, correspondentes a férias não reclamadas”. A maior fatia, de 336 mil euros, corresponde a remunerações por receber, “correspondentes a cerca de um ano de retribuição base”, isto “considerando a retribuição líquida em reduções decorrentes dos acordos de emergência [em vigor na empresa] ou outras deduções.

Citando o Estatuto do Gestor Público, a TAP diz que este “não contempla expressamente o acordo como possível forma de cessação de funções de administração, mas também a não veda”. A empresa refere ainda que o Estatuto do Gestor Público (EGP) estabelece “uma remissão legal” para o Código das Sociedades Comerciais (CSC), e que a este aplica-se “tudo o que não se encontrar especificamente previsto” no EGP. O CSC, refere-se, permite o acordo de revogação.

Focando-se apenas nos 336 mil euros ligados às remunerações vincendas, a TAP diz que esse valor parcelar, “inferior à retribuição base anual de AR [Alexandra Reis] (350.000)”, está em linha com o artigo 26 do EGP.