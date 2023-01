Medina sabia que Alexandra Reis saiu da TAP em choque com liderança da empresa

Ministro das Finanças diz que fez várias “consultas” antes de convidar a antiga secretária de Estado e que as opiniões foram todas positivas.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, reconheceu no Parlamento esta sexta-feira que, quando convidou Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro, onde à partida poderia estar a tutela financeira da TAP, sabia que a antiga gestora tinha saído incompatibilizada com a liderança da companhia aérea.