A última aula do professor da indústria

José Manuel Mendonça não é uma estrela, mas devia ser. Demoliu muros entre a universidade e as empresas, ajudou sectores como o do calçado a resistir e criou o abraço entre a ciência e a economia

Engenheiro, quadro superior, karateca, presidente de uma fundação privada, líder de uma agência pública, director de fóruns europeus da indústria, professor universitário, investigador, gestor de start-up's, obreiro da grande transformação do INESC TEC, pivot da internacionalização da economia e da ciência... Só um homem com este longo, diverso e pesado currículo conseguiria encher o auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) num final de tarde de um dia de semana. Só José Manuel Mendonça conseguiria juntar tantos empresários, alunos, professores universitários, cientistas ou autarcas para escutar a sua última aula, esta quarta-feira.