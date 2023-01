Pais de alunos do Conservatório Nacional queixam-se de “condições escandalosas”

Os pais de alguns alunos de música do Conservatório Nacional (CN) dizem que os seus filhos estão a ter aulas em edifícios “impróprios para o ensino”, em “condições inenarráveis” e até “escandalosas” e exigem que “os muitos problemas” sejam rapidamente resolvidos pelo Ministério da Educação (ME). A directora do CN manifesta as mesmas preocupações. ME desmente todas as acusações.