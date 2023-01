Euribor atira taxa dos empréstimos à habitação contratados em Novembro acima dos 3%

Apesar da taxa estar em máximos desde 2015, o montante concedido para compra de casa aumentou ligeiramente, caindo um pouco no crédito para consumo.

A subida das taxas Euribor, presente em 80% dos empréstimos à habitação concedidos no passado mês de Novembro, atirou a taxa de juro acima de 3%, mas apesar disso, o montante subiu ligeiramente.

A taxa média subiu para 3,08%, acima dos 2,86% de Outubro, correspondendo ao valor mais alto desde Janeiro de 2015, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). A taxa das operações contratadas em Novembro “manteve-se, pelo segundo mês consecutivo, acima da média da área euro”, destaca o regulador.

O montante total dos novos empréstimos aos particulares ascendeu a 1858 milhões de euros, mais 49 milhões do que em Outubro.

O crescimento dos novos empréstimos ficou a dever-se ao segmento do crédito à habitação, que ascendeu a 1266 milhões de euros, acima dos 1208 milhões que foram contratados em Outubro.

Cerca de 80% do novo crédito para compra de casa foi contratado a taxa variável, ou seja, associado às Euribor, com uma diminuição de três pontos percentuais face ao mês anterior; e apenas 7%, a mesma percentagem do que em Outubro, a taxa fixa. Contudo, a fatia da taxa mista subiu de 9% para 13% na comparação entre os dois meses.

A taxa variável utilizada correspondeu às médias mensais das Euribor de Setembro, fixadas em 1,011% (a três meses), 1,596% (a seis meses), e 2,233% (a 12 meses),valores inferiores aos actuais.

O novo crédito ao consumo caiu ligeiramente, passando de 412 milhões em Outubro para 409 milhões de euros em Novembro, e de 189 milhões para 182 milhões no crédito para outros fins.

Já a taxa de juro média deste tipo crédito desceu para 7,98%, depois de em Outubro se ter fixado em 8,06%.