Euribor iniciam ano a subir em todos os prazos

As Euribor iniciaram 2023 em alta, em todos os prazos, agravando os encargos dos empréstimos à habitação associados a estas taxas. Depois de uma descida até valores negativos, as taxas estão agora em máximos de 13 anos, e com perspectivas de novas subidas nos próximos meses, agravando as prestações dos créditos à habitação em algumas centenas de euros, especialmente no caso de empréstimos acima de 150 mil euros.

A Euribor a três meses avançou 0,030 pontos, fixando-se esta segunda-feira em 2,162%. A média de Dezembro, que serve de referência para novos empréstimos e para as revisões de contratos com esta taxa que ocorram no corrente mês, fixou-se em 2,063% em Dezembro.

A taxa a seis meses, presente em 40% dos créditos à habitação existentes em Portugal, avançou para 2,732%, mais 0,039 pontos que na sexta-feira. A média de Dezembro fixou-se em 2,256%.

O prazo mais longo, de 12 meses, subiu 0,025 pontos, para 3,316%. Este prazo foi o primeiro a entrar em terreno positivo, em Abril de 2022, sendo o mais impacto tem nos empréstimos mais recentes, desde logo pelo seu valor mais elevado, mas porque as operações mais recentes são, na sua maioria, de montante mais elevado que a média de todos os contratos.

A média da Euribor a 12 meses avançou de 2,828% em Novembro para 3,018% em Dezembro.

A subida das taxas Euribor começou a partir do momento em que o Banco Central Europeu (BCE) sinalizou uma alteração na sua política monetária, incluindo a subida do custo do dinheiro que empresta directamente aos bancos, de forma a travar o aumento da inflação na zona euro, que aumentou consideravelmente depois da invasão russa da Ucrânia, a 24 de Fevereiro passado.

Depois de 11 anos sem mexer nas taxas, o BCE já subiu as suas taxas quatro vezes este ano (à velocidade de 0,50 pontos em Julho, 0,75 pontos em Setembro, 0,75 pontos em Outubro e 0,50 pontos percentuais em Dezembro) e, na última, reunião, assumiu claramente que ainda o voltaria a fazer em 2023, de forma “significativa”. E são estes aumentos que as Euribor têm vindo a antecipar.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Com Lusa