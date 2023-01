Ministério Público abre inquérito ao caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da TAP relacionado com a saída, com indemnização, de Alexandra Reis da empresa e que levou a várias demissões no Governo, confirmou esta segunda-feira a PGR ao PÚBLICO.

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial da PGR tinha adiantado ainda que a investigação está entregue ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. Encontra-se sujeita a segredo de justiça.

Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro até 27 de Dezembro, funções que ocupou pouco mais de um mês, está no centro da última polémica da TAP. A companhia de aviação, hoje detida a 100% pelo Estado, pagou uma indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis aquando da saída da gestora como administradora executiva da TAP.

A companhia de aviação está num processo de reestruturação financeira, recebendo ao todo 3,2 mil milhões de euros de apoios públicos e tendo, nesse âmbito, que reduzir alguns custos, entre os quais uma redução salarial do quadro laboral, duramente negociada entre a administração e os representantes sindicais dos trabalhadores da empresa. Tem sido este, aliás, o ponto de maior crítica pelos sindicatos desde que foi conhecido publicamente o valor da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis.

A forma como foi feita a negociação entre a gestora – que inicialmente pediu que lhe fosse paga um indemnização de 1,4 milhões de euros – e a companhia de aviação, a forma como foi comunicada a saída de Alexandra Reis ao mercado (condição necessária à TAP como emissora de obrigações), a fórmula de cálculo da indemnização, também no quadro que, entre a TAP e o Governo Alexandra Reis foi administradora da NAV) e com que tipo de autorizações da tutela (que é conjunta, das Finanças e das Infra-estruturas) levantam contudo dúvidas que ainda não foram claramente explicadas publicamente.

Pelo meio, já houve várias baixas. O ministro das Finanças Fernando Medina, que tinha convidado Alexandra Reis para a sua equipa governativa, acabou por pedir à sua secretária de Estado do Tesouro para sair, a 27 de Dezembro.