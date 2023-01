Os desafios de Lula: Governo representativo terá missão urgente de reconstruir o Estado

Depois de quatro anos de “terra arrasada”, o Executivo montado por Lula nas últimas semanas deverá voltar a pôr a engrenagem estatal a funcionar. Para isso, a articulação com o Congresso será crucial.

É um longo e desafiante caderno de encargos que aguarda Lula da Silva na sua secretária no Palácio do Planalto assim que lá voltar a entrar empossado, uma vez mais, como Presidente da República. O combate à fome regressa com urgência, assim como a protecção ambiental e o relançamento da economia em contexto de inflação acelerada.