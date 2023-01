Como ser mais saudável no novo ano em 5 (fáceis) passos

O que fez sua saúde no ano que acabou? Quais as áreas da sua saúde e bem-estar que necessitam de algum trabalho?

À medida que fazemos planos para abraçar um novo ano, é uma boa altura para fazer um balanço do ano que acabou. Concentrou-se no autocuidado em 2022? Marcou as consultas médicas necessárias? Deu prioridade à família e às relações?

Eis uma lista de verificação de cinco áreas-chave da saúde, e conselhos fáceis de seguir sobre como torná-las uma prioridade no novo ano.

Escolha um mês para o check up médico

Quando foi a última vez que visitou o seu médico? Se não tiver um médico regular, transforme 2023 no ano em que vai encontrar um. Aqui está uma dica para se cingir a um horário para cuidados médicos de rotina: marque os seus exames físicos e outros exames anuais durante o mês do seu aniversário. Isso facilitará a construção de um hábito anual e lembrar-se da última vez que fez um exame, mamografia, consulta oftalmológica, teste auditivo ou limpeza dentária.

Se o seu aniversário estiver próximo do final do ano, e já passou algum tempo desde que foi ao médico, escolha outro mês que tenha significado especial para si. Pode ser o mês do seu meio-aniversário ou assinalar o Dia dos Namorados com uma ida ao médico.

Defina um horário de ir para cama​

Dar prioridade ao sono é um problema de saúde relativamente simples de resolver, mas com o qual muitas pessoas se debatem. E as consequências de dormir mal são significativas. Uma série de questões, incluindo a saúde do coração, ganho de peso e até problemas conjugais, podem ser resolvidas por uma noite de sono melhor.

Comece com o básico. O seu quarto é um refúgio para dormir? O quarto está à temperatura certa? É suficientemente escuro? É um refúgio pacífico ou uma confusão? O colchão, almofadas e roupa de cama são confortáveis? Se já tentou todas estas coisas e ainda não está a dormir bem, fale com o seu médico, que poderá recomendar um estudo do sono.

E aqui vai uma dica: desligue o despertador durante alguns dias, e veja se dorme até mais tarde. Se acordar constantemente algumas horas depois do estabelecido no alarme, o seu corpo está a dizer-lhe que precisa de ir para a cama algumas horas antes.

Observe os seus comportamentos sedentários (e saia do sofá)

Se tem estado a lutar para iniciar um hábito de exercício, tente uma nova estratégia. Comece a reparar quando estiver sentado há algum tempo, levante-se e mexa-se. Não tem de ir ao ginásio. Basta fazer trabalhos domésticos, levar o cão a passear ou fazer dez flexões de parede.

Estudos têm demonstrado que estar sentado por muito tempo pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes e até de cancro. E mesmo que faça exercício todos os dias, ainda precisa de estar ciente do quanto não se mexe o resto do dia. Estudos mostram que as horas de repouso podem apagar os benefícios do seu treino matinal.

Utilize o seu telefone ou um dispositivo de aptidão física para contar passos e resolva sair do seu lugar de hora em hora para uma rápida pausa a pé. Um novo e excitante estudo mostrou que se acelerar alguns minutos todos os dias (na sua caminhada para o comboio, enquanto faz trabalhos domésticos ou a subir escadas) irá melhorar a sua saúde.

Dê tempo às suas relações​

Estudo após estudo, os investigadores têm mostrado que fortes ligações sociais nos mantêm mais saudáveis à medida que envelhecemos. Faça deste ano o ano da socialização. Planeie um almoço semanal fora do escritório com um colega de trabalho. Adira a um clube do livro ou a outro grupo social. Chame um amigo para um passeio semanal à volta do parque. Divertir-se com outras pessoas é um investimento na sua saúde a longo prazo.

Acrescente mais variedade à sua dieta​

Muitas pessoas estão a pensar perder peso em 2023. Diga não à cultura da dieta, e tente antes esta resolução exequível e divertida: torne a sua dieta mais interessante. Os cientistas descobriram que quanto mais diversificada for a sua dieta, mais diversificado será o seu microbioma intestinal, que é o nome para os triliões de micróbios que habitam o seu tracto intestinal e desempenham um papel crucial na sua saúde.

As investigações mostram que comer maior variedade de alimentos, especialmente frutas e legumes, é melhor para o seu microbioma. Uma forma rápida de o fazer é utilizar mais ervas e especiarias. Pode usar uma variedade de folhas verdes em vez de um tipo de alface para as suas saladas. Adicionar uma variedade de frutas ao seu pequeno-almoço, juntar vários vegetais diferentes à sua frigideira e comer mais frutos secos, sementes, feijões e grãos é bom para o seu microbioma.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro