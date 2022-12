Euribor “rouba” centenas de euros ao orçamento mensal das famílias

Em 12 meses, verificou-se uma mudança radical no preço do dinheiro para quem tem crédito à habitação associado às Euribor. As recentes subidas das taxas têm um impacto de algumas centenas de euros na prestação mensal, especialmente nos créditos de montante mais elevado e associados à taxa a 12 meses. O aumento violento das taxas de juro demonstra como a descida para valores negativos constituiu uma “armadilha” para as famílias que pediram empréstimos nos últimos anos, porque permitiram aceder a montantes mais elevados, que agora têm dificuldade em suportar.