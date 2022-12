Declaração de Medina a dizer que “não sabia” desencadeou demissão de Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos já recebeu convites para ser comentador em televisões que, por agora, não aceitou. Ministro demissionário tenciona falar no congresso do PS marcado para 2023.

Foi depois de conhecer as declarações de Fernando Medina à RTP nas quais o ministro das Finanças afirmava desconhecer o pagamento da indemnização de 500 mil euros à secretária de Estado do Tesouro que escolheu há um mês que Pedro Nuno Santos tomou a decisão definitiva de se demitir. Até esse momento, apurou o PÚBLICO junto de fontes próximas do ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos não tinha uma decisão fechada. Aliás, no início da semana, a sua intenção era a de se manter na equipa de António Costa.