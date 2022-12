10 viajantes portugueses que nos ajudam a descobrir outros mundos

Nesta minha pequena lista estão pessoas que nos dão a conhecer mundos antes que eles desapareçam, pessoas que viajam apesar de todos os obstáculos, viajantes que descomplicam o mundo — e que sabem que viajar com crianças não é um bicho-de-sete-cabeças — e aqueles cuja principal ocupação é vadiar. Estão incluídos aqueles que fotografam (o mundo) pró mundial, aqueles que só compram bilhete de ida — e não sabem quando vão voltar a casa —, os que consomem pouco e nos ensinam muito, aqueles que mergulham com tubarões e exploram paisagens prístinas e que arregalam os olhos quando voltam à superfície. A vida deles não passa por "estudar, conseguir um bom emprego, casar e ter filhos". O mundo deles não tem esses limites. Para eles, corre sempre tudo bem desde que estejam a viajar — mesmo que alguma coisa corra mal. "Fica sempre uma excelente história para contar."

Ana Abraão

Bastaria olhar com atenção para a cor dos olhos das mulheres e dos homens de Kalash, minoria não muçulmana que vive nas montanhas a noroeste do Paquistão que não conheceríamos se Ana Barão não tivesse esta paixão assolapada, este desígnio de descobrir pequenos grupos étnicos com características culturais únicas, viajar até eles e viver as suas vidas — e registar o máximo possível. "As sociedades são dinâmicas, estão em constante mudança. Uma geração nunca quer fazer as mesmas coisas que a geração anterior. Pelo contrário, quer mudança. Ninguém quer fazer o mesmo que os seus avós, vestir as mesmas roupas ou ouvir as mesmas músicas. Quanto mais educada e instruída é uma geração, menos ela quererá preservar as tradições. A tradição é como um avô sem neto: não tem futuro", explica à Fugas, Ana, autora do livro Outros Mundos, focada em dar a conhecer mundos antes que eles desapareçam — e para que não desapareçam. Ficamos ansiosos à espera do mundo através dos seus olhos.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Abrão Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Abrão Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Abrão

Ana Sofia Martins

“Se formos pensar nos obstáculos, não saímos de casa”. A frase vale para todos — e ganha uma dimensão hercúlea se pensarmos em pessoas com mobilidade reduzida e alguma limitação, deficiência ou incapacidade, seja ela permanente ou temporária. 2022 foi o ano em que nos cruzámos com a Ana Sofia Martins, que nunca deixou de explorar o mundo apesar de um acidente de viação aos 23 anos que a obrigou a passar a viajar na companhia de uma cadeira de rodas. "Há tanto mundo...”, suspira a autora do projecto JustGo, onde promove boas práticas de turismo acessível para pessoas com mobilidade reduzida — e porque “de um momento para outro todos precisamos que o mundo seja acessível”; porque um dia "todos perdemos mobilidade". Porque nunca corre tudo, tudo bem. "Se o mundo não está adaptado, temos que nos adaptar nós. Temos que ir.” Em 2022, foi à Turquia, a Espanha, à Alemanha e à Áustria. E os planos para 2023 passam por uma road trip pelos Estados Unidos, passando por algumas cidades e alguns parques naturais.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Sofia Martins Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Sofia Martins Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Ana Sofia Martins

Andreas Noe

Razões não faltam para Andreas Noe estar nesta lista — e nem vale a pena alegar que ele não é português porque quem o conhece bem sabe que o coração deste alemão encontrou um país que o arrebatou e que The Trash Traveler, o seu alter-ego, um verdadeiro super-herói, prometeu defender com todas as energias. É através da sua conta de Instagram que espalha as ideias e os projectos — de preservação do ambiente e especialmente da costa portuguesa e das suas praias — que borbulham na sua cabeça mirabolante e é nesta rede social que encontramos uma espécie de comunidade de pequenas e grandes associações e amigos do ambiente que Trash vai conhecendo e juntando numa grande corrente. Seja a apanhar milhões de beatas, a recolher plástico à volta do país em bicicleta ou a coleccionar pedacinhos de microplástico, este especialista em Biologia Molecular, surfista de prancha reciclada e caravanista minimalista vegetariano convicto desde os quatro anos tem "muitos projectos na cabeça" para 2023. "Não sei bem, mas sei que vou fazer muita coisa", confessou à Fugas depois de um ano cheio — de plástico, de palavras e de acções. Construir uma casa de plástico e "viver como Robinson Crusoe" numa praia remota? Percorrer a costa portuguesa desta vez por via marítima num meio de transporte reciclado? Pregar o sermão anti-consumo de plásticos (ao som do ukelele) para os Açores e a Madeira? Não percam os próximos episódios porque nós também não.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Andreas Noe Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Andreas Noe Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Andreas Noe

Catarina Leonardo

Chama-lhes viagens "desafiantes" e partilha as suas aventuras com o objectivo de "descomplicar". Recentemente, a sua conta de Instagram ficou repleta de fotografias de uma aventura na Arábia Saudita com a filha de oito anos. "É um mundo diferente no que toca a rotinas, comida, clima, hábitos e formas de viver", enumerou Catarina Leonardo num dos seus posts em que, apesar de tudo — de não recomendar este como primeiro destino para viajar com uma criança, principalmente devido ao calor e às distâncias entre cidades —, voltou a defender que viajar com crianças é tudo menos um bicho-papão. "A Maria tem tantos anos de viagem como de vida e muito provavelmente por isso não noto grandes dificuldades de adaptação." A filha andou imenso, observou, fez mil perguntas e em vários sítios disse que não queria ir embora. "Como sempre, vale muito, muito a pena. É impagável vê-la crescer e ter contacto com histórias e pessoas fabulosas que surgem no caminho." Essa aventura ("trouxe muitas histórias, várias peripécias, e imensos sorrisos e palavras trocadas que irei guardar no coração", contou à Fugas) é apenas uma das lições desta Wandering Life, que nos mostra o quão pequenos somos. Em 2023, Catarina quer muito explorar alguns países de África.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Catarina Leonardo Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Catarina Leonardo Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Catarina Leonardo

Diogo Tavares

É um vadio — e é por isso que tem que fazer parte desta lista, porque há um ano estava a pedalar o Norte Mais a Norte de Portugal (400 quilómetros entre Paralela e Caminha) e porque há coisa de um mês percorreu 730 quilómetros de Norte a Sul da Jordânia, de Dana ao Mar Vermelho, atravessando quase sem sombras o deserto de Wadi Rum. Está nesta lista por isso, porque na sua agenda de 2022 não constam dias no escritório ou reuniões enfadonhas de trabalho (mas sim viagens à Guatemala, ao Chile, ao Egipto, à Islândia e às "montanhas malditas" entre a Albânia, Montenegro e Kosovo, percorrendo as florestas e os maciços montanhosos de granito dos Picos dos Balcãs, uma aventura na sua van com o filho pelo interior profundo de Portugal, e ainda travessias no Gerês, trilhos na Serra do Alvão e da Estrela e caminhadas com burros de Miranda) e porque o seu registo fotográfico, cada vez mais apurado, nos convida a começarmos a treinar para um destes dias irmos atrás dele por esse mundo fora.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Diogo Tavares Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Diogo Tavares Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Diogo Tavares

Filipa e Diogo

Viajantes e mergulhadores, Filipa e Diogo viajam juntos desde 2007, casaram em 2009, tiraram um curso de mergulho dois anos depois no Egipto e nunca mais pararam — têm mais de 450 mergulhos cada um e juntos já visitaram mais de 140 regiões do mundo pertencentes a mais de 70 países. Seguimos as migalhas que vão deixando pelo caminho porque normalmente apresentam-nos aquilo a que chamam de "destinos c", locais "que ninguém conhece" e que a maior parte das pessoas "nem sabe onde ficam no mapa". "Chegávamos a um sítio e ficávamos desiludidos. Há tanta publicidade sobre determinados sítios que parece que chegas lá e que já o conheces. Não há novidade." Foi assim que "o chip mudou", explica à Fugas Filipa Frias. Vanuatu no top três de uma lista que inclui Palau, Wallis e Futuna, Coreia do Norte, Tibete, Butão, Nova Caledónia e Antártida, entre muitos outros destinos, onde provavelmente já mergulharam. "Mergulhar é quase como uma surf vibe", descrevem os Intrepid Jumpers, acabados de chegar de uma viagem ao Paquistão e às Maldivas — melhor mergulho do ano? Fuvahmulah. "Saímos do mergulho num estado de alegria algo hipnótico. É um estado meio transe. 'Foi o MELHOR mergulho da minha vida!!'", sorri Filipa. Mergulhar faz com que tenham "amigos em todo o mundo" e com que descubram pontos no planeta quase prístinos. "Um bom mergulho acaba por exigir destinos mais fora da caixa. Nos sítios onde toda a gente vai, o coral fica desgastado. É super-difícil chegar a Raja Ampat e ainda bem." Em 2022, Filipa e Diogo também exploraram o Sri Lanka e a Arábia Saudita. Em 2023, querem mergulhar nas Bahamas, ir à Nova Zelândia e ao Afeganistão.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Filipa e Diogo Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Filipa e Diogo Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Filipa e Diogo

Mara Mures

Se ainda acreditamos que o Instagram é uma janela aberta para o mundo, não há como não seguir a conta de Mara Mures, artista plástica de 25 anos que saiu de Portugal a 3 de Fevereiro de 2022 rumo à Argentina com a sua bicicleta e ainda não voltou a casa. "A ideia inicial era ficar por três meses e já cá estou há dez", contou à Fugas (desde Iguazú) numa pausa da sua aventura, que partilha no Instagram na forma de fotografias, de desenhos — que vende para ajudar a financiar a viagem — e de experiências. Já lá vão Chile, Uruguai, Brasil... No horizonte estão Paraguai, Bolívia e Peru. "Gostava de passar por todos os países da América do Sul, mas ainda é só uma ideia. Vou sem grandes planos e vou construindo a viagem a cada dia que passa." Nos alforges e pendurado na bicicleta, a jovem da Bajouca (Leiria) leva a tenda e o saco-cama, roupa, utensílios de cozinha e comida q.b., as ferramentas para a bicla e outras para pintar a guache o mundo que vai desvendando.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Mara Mures Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Mara Mures Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Mara Mures

Rui Barbosa Batista

"Em viagem, quando algo corre mal… no fundo corre bem: Fica sempre uma excelente história para contar”. A frase é mesmo de Rui Barbosa Batista, conhecido pelos seus amigos e pares por ter uma agenda de viagens surpreendentemente elástica. 2022 foi assim: Iraque, Escócia, Cuba, Canadá, Alemanha, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa e, ufa, Guiné-Conacri. Rui Bornfreee Batista ama "pessoas, gente inspiradora, dificuldades em fronteiras, transportes públicos épicos, imprevistos, momentos caricatos e os locais mais genuínos e puros". Transforma tudo em histórias, que, mais cedo ou mais tarde, são contadas de uma forma transparente e apaixonada e sempre na perspectiva das pessoas que conhece pelo caminho. "Viajo de forma minimalista e ao sabor da liberdade do imprevisto. Tenho tanta vontade de partilhar quanto a de aprender", diz à Fugas este viajante incorrigível com uma longa lista para 2023 (São Tomé e Príncipe, Paquistão, Equador, Angola, Venezuela, Guiana e Suriname), que, apostamos, vai mesmo cumprir. "Somos do tamanho do mundo que conhecemos. Pena esta frase não ser minha [risos]." Ele é, no mínimo, grande.

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Rui Barbosa Batista Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Rui Barbosa Batista Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Rui Barbosa Batista

Sandrina e Tiago

Como muitos de nós, Sandrina e Tiago cresceram a aprender que a vida é "estudar, conseguir um bom emprego, casar e ter filhos". Quando perceberam que "faltava algo" e que "a vida é demasiado curta", decidiram mudar de rumo — ele estava ligado à Enfermagem, ela era Educadora Social — para dedicarem parte do tempo à paixão pelas viagens. Hoje fotografam, filmam e escrevem sobre as suas explorações, em que o denominador comum, salvo raras excepções, é a natureza, que defendem com um lema — "A natureza não é um destino, é um motivo" — e salvaguardam com pequenas, grandes decisões que vão tomando em cada percurso que seguem ou partilham nas redes sociais. São "passos sustentáveis", como sublinham, que de certa forma ajudam a não repetir os erros do passado e do presente e consequentemente a prevenir novos "danos irreversíveis" na paisagem que todos nós nos habituamos a lamentar à medida que vamos conhecendo o mundo. Valorizam e procuram promover "valores de turismo responsável, equilíbrio social e experiências locais".

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Sandrina e Tiago Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Sandrina e Tiago Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Sandrina e Tiago

Tânia Muxima

Nenhum sítio é demasiado longe, demasiado alto ou demasiado remoto. Ponto. O limite de Tânia Muxima são as suas próprias forças, a energia que precisa para ir daqui ali, de preferência com a sua fiel amiga, a bicicleta que a tem acompanhado em aventuras por todo o mundo. "A minha bicicleta não tem noção, mas tem-me levado a lugares incrivelmente bonitos e a conhecer pessoas que me têm ensinado muito", escreveu na Fugas durante a pandemia, altura em que aproveitou para avançar com a construção do seu próprio lar (na zona da Figueira da Foz), um espaço à medida de si própria e das suas viagens: simples, verde, verdadeiramente sustentável e montado peça a peça com o coração. No ano que acaba, Muxima liderou grupos à Jordânia, à Guatemala e à Suíça — onde trabalha quatro meses num refúgio de montanha — e atravessou as Ilhas Canárias de bicicleta durante um mês. Em 2023, promete levar-nos de novo a África. "Quero continuar a viver como gosto, com a minha carrinha, as minhas pranchas, a minha bicicleta, a natureza, as montanhas, o oceano, as viagens, sempre rodeada da minha família e amigos."

Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Tânia Muxima Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Tânia Muxima Fotogaleria Dez contas de Instagram para seguir em 2023 Tânia Muxima