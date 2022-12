Governo adia taxa sobre embalagens de alumínio para 1 de Setembro

Contribuição que irá recair sobre embalagens que contenham alumínio na sua composição que sejam usadas uma só vez, como em refeições take away, estava prevista para 1 de Janeiro.

Numa alteração publicada esta sexta-feira, o executivo governamental liderado por António Costa decidiu adiar por nove meses a entrada em vigor da taxa sobre embalagens de alumínio, ou contendo o material na sua composição, utilizadas em refeições para levar para casa. A data prevista há um ano para a entrada em vigor da aplicação da contribuição era 1 de Janeiro, próximo domingo, mas a decisão hoje publicada remete para o primeiro dia de Setembro de 2023.

Actualmente, e em vigor desde 1 de Julho passado, as embalagens de plástico de utilização única, como as usadas em transporte de refeições take away em restaurantes e supermercados, já pagam a taxa, que é de 30 cêntimos por unidade.

Segundo a Portaria n.º 312-C/2022, de 30 de Dezembro, agora publicada em Diário da República, “a contribuição sobre as embalagens de utilização única aplica-se a partir de 1 de Julho de 2022, para as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico, e a partir de 1 de Setembro de 2023, para as embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio”.

Fica assim alterada a legislação anterior (Portaria n.º 331-E/2021), em vigor, que previa que a “contribuição sobre as embalagens de utilização única” se aplicaria “partir de 1 de Janeiro de 2023, para as embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio”.