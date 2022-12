Cemitério de monstros marinhos revela sinais de migração dos animais há 230 milhões de anos

Fósseis de ictiossauros encontrados nos Estados Unidos dão pistas sobre fenómeno de migração dos animais no período do Triásico, sobre o qual há ainda poucas provas.

Os paleontólogos acreditam ter resolvido um mistério com décadas: como é que morreram (pelo menos) 37 répteis marinhos do tamanho de um autocarro e acabaram incrustados há 230 milhões de anos em rochas no Nevada, Estados Unidos? Se os cientistas do Museu Nacional Smithsonian de História Natural e de outras instituições estiverem correctos, a sepultura de fósseis perto de uma antiga mina de prata representa um exemplo antigo de migração, um dos comportamentos dos animais mais fundamentais e mais profundamente enraizados.