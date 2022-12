Os cinco megafones que mais se fizeram ouvir em 2022

"Aos 34 anos, ganho uma miséria de ordenado face ao custo de vida e trabalho com a maior excelência e determinação. Tenho vontade de deixar o meu país, e um enorme arrependimento por não ter saído mais cedo." A avaliar pelas partilhas, o megafone de Paula Lemos reflecte o estado de espírito de muita gente.

Depois de Clementina Almeida ter escrito sobre as cinco frases que nunca devemos dizer aos nossos filhos, Rita Almeida Neves pôs-se a pensar nas cinco frases que nunca devemos dizer aos nossos pais. “Deixa estar, são coisas minhas” é uma delas.

Este foi o ano em que o ex-presidente do Sporting entrou no Big Brother Famosos, onde conheceu a cantora Liliana Almeida. Daí surgiu um romance com alguns contornos algo polémicos e agressivos. "O amor não magoa, não humilha, não isola, não esmaga, não coage – não dói", rematou a investigadora Maria João Faustino.

Neste conto, Cláudia Lucas Chéu conta a história de um casamento de opostos, entre uma mulher que mal fala e um homem que não se cala. Já tinha os papéis de divórcio na mão até que algo mudou.

Mais um conto da mesma autora, desta feita sobre uma mulher que fez do filho um escudo. "Não sei se é correcto estar a usá-lo para me salvar do seu pai, meu marido quase há 15 anos, porém o homem que me fez um filho deixou de me pôr as mãos em cima faz hoje seis meses."