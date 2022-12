“Portugal e Itália são dos poucos países a poder dizer que têm um Ministério Público independente”

O juiz Filipe César Marques presidiu à associação Magistrados Europeus pela Democracia e as Liberdades entre 2017 e o fim de 2022.

Na presidência da organização internacional Magistrados Europeus pela Democracia e as Liberdades (ME​DEL) – desde 2017 e até ao início de Dezembro –​ o juiz português, Filipe César Marques, conviveu de perto com situações críticas em países como a Turquia, o Afeganistão, a Hungria ou a Polónia que, em diferentes graus, colocaram em perigo o Estado de direito, a independência judicial e, muito em particular, a integridade física e os direitos de colegas de associações de magistrados que integram a organização e pelos quais a MEDEL intercedeu.