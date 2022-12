Suspeito no ataque contra o marido de Nancy Pelosi volta a declarar-se inocente

Na última sessão antes da marcação do julgamento na Califórnia, David DePape declarou-se inocente das acusações de atacar Paul Pelosi, como já tinha feito num outro processo a nível federal.

O principal suspeito no ataque contra o marido da líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em Outubro, voltou a declarar a sua inocência em tribunal, nesta quarta-feira, numa curta sessão que antecede a marcação de uma data para o início do julgamento.

David DePape, um cidadão canadiano a viver nos EUA sem documentação legal, foi ouvido no Tribunal Superior da Califórnia, em São Francisco, para formalizar a sua posição oficial antes do arranque do julgamento, cuja data de início será marcada a 23 de Fevereiro de 2023.

DePape foi acusado de vários crimes de agressão, invasão de propriedade privada e sequestro de Paul Pelosi, num julgamento que vai decorrer nos tribunais da Califórnia; em paralelo, também se declarou inocente das acusações de sequestro do familiar de uma alta responsável do governo norte-americano e de tentativa de sequestro de uma alta responsável do governo norte-americano — a líder da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi — num processo que está a decorrer a nível federal.

Durante uma primeira audiência, a 15 de Dezembro, a acusação disse que o suspeito pretendia sequestrar Nancy Pelosi, de 82 anos, que se encontrava em Washington na noite da invasão.

DePape acabaria por agredir com violência Paul Pelosi, o marido de Nancy Pelosi, e tinha na sua posse uma lista com os nomes de outras figuras da política e da sociedade norte-americana, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o actor Tom Hanks.