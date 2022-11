Nancy Pelosi, a mulher que realizou o sonho de Obama e deu pesadelos a Trump

Aos 82 anos, a congressista anuncia que não irá recandidatar-se à liderança do Partido Democrata na Câmara dos Representantes. “Quando penso em Nancy Pelosi, penso em dignidade”, disse Joe Biden.

Perdida no meio de uma notícia sobre um erro de cálculo na obra de Isaac Newton e de anúncios publicitários à compra de jóias, lençóis e pianos de cauda, uma pequena nota na página 20 do New York Times, a 11 de Junho de 1987, dá conta da tomada de posse de uma nova congressista na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América.