Marido de Nancy Pelosi “violentamente atacado” por assaltante

Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, foi “violentamente atacado” na sequência de um assalto à habitação do casal, em São Francisco, disse esta sexta-feira o gabinete da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana.

“O assaltante está sob custódia e os motivos do ataque estão a ser investigados”, refere a declaração. Paul Pelosi, de 82 anos, foi transportado para o hospital, onde continua a receber tratamento, mas é esperado que tenha uma recuperação plena. De acordo com a Associated Press, que cita duas fontes com conhecimento da investigação, o empresário sofreu ferimentos graves.

A polícia de São Francisco respondeu ao assalto às 2h28 da madrugada (10h28 em Lisboa). As circunstâncias do ataque não são claras, incluindo a forma como o intruso entrou na casa dos Pelosi.

No momento do ataque, Nancy Pelosi encontrava-se em Washington, DC, de acordo com a polícia do Capitólio, responsável por defender o Congresso. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já terá falado com a democrata para manifestar o seu apoio, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.