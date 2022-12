Preço do gás dá tréguas e desce para níveis pré-guerra

Preços do gás continuam a descer na Europa, com reservas a 83% da capacidade.

O Title Transfer Facility (TTF), o índice que ainda serve de referência às transacções de gás natural na Europa, regressou a níveis anteriores à guerra contra a Ucrânia. O contrato para Janeiro do TTF está esta quarta-feira a ser transaccionado nos 81,1 euros por megawatt-hora (MWh), embora tenha chegado aos 80,4 euros por MWh, valores abaixo dos 88,35 euros/MWh registados a 23 de Fevereiro, véspera do início do conflito.