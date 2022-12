UE fixa tecto de 180 euros para mecanismo de correcção do preço do gás

Os ministros da Energia da União Europeia fecharam o acordo para aprovar um pacote de emergência para intervir no mercado do gás.

À sexta foi de vez. Depois de três meses de negociações, os ministros da Energia da União Europeia conseguiram finalmente fechar um acordo político para aprovar um pacote de emergência para intervir no mercado do gás, que inclui um novo mecanismo temporário de correcção dos preços. Este instrumento será accionado sempre que a cotação no índice TTF ultrapassar 180 euros por megawatt hora (MWh) durante mais de três dias úteis consecutivos.

Como numa espécie de leilão (mas ao contrário), os ministros tiveram de regatear o preço de referência para a activação do mecanismo, que foi sendo sucessivamente revisto do valor máximo de 275 euros por MWh que constava na proposta da Comissão Europeia, até aos 180 euros — ainda bastante acima do tecto de 160 euros que Estados-membros como a Grécia ou a Roménia queriam ver aplicado, para garantir que este novo instrumento não fica só no papel.

Quando apresentou a sua proposta, a 22 de Novembro, a comissária europeia da Energia foi pressionada a explicar se este novo mecanismo poderia ter servido para controlar o preço do gás em Agosto, quando a cotação bateu nos 320 euros por Mwh — Kadri Simson evitou uma resposta definitiva, mas concedeu que seria muito “improvável”. “Esta não é uma ‘bala de prata’ para fazer descer os preços ou para fixar um preço artificialmente baixo no mercado”, justificou.

O preço do gás no índice TTF — o Mecanismo de Transferência de Títulos da bolsa holandesa, que serve de referência para as importações da Europa — fechou nos 115 euros por MWh na última sexta-feira.

Para além de mexerem no preço máximo para a aplicação do mecanismo de correcção, os ministros tiveram de rever outros elementos da proposta do executivo comunitário, nomeadamente o período de tempo em que a negociação no TTF terá de ultrapassar o tecto fixado, que baixou de duas semanas para três dias úteis consecutivos.

A outra emenda diz respeito ao valor do “prémio” (ou spread, como referem fontes europeias) que a UE está disposta a pagar pelo abastecimento de gás natural liquefeito para evitar o desvio da produção para outros mercados concorrentes: o Conselho da UE baixou a fasquia dos 58 euros previstos pela Comissão no seu texto original para os 35 euros.

O modelo desenhado pela Comissão para a activação do mecanismo de correcção implica o cumprimento destes dois critérios em simultâneo: um preço absoluto dos derivados para o mês seguinte no índice TTF (a referência para os contratos de longo prazo do mercado grossista) acima do tecto de 180 euros por MWh, e ainda uma divergência face à cotação média do GNL no mercado global superior a 35 euros.

O sistema não se aplica à chamada “negociação OTC [Over the Counter]”, que se mantém como uma válvula de escape e de garantia de fornecimento para os casos de anomalias ou cortes inesperados no abastecimento. O mecanismo é activado e desactivado automaticamente, embora a Comissão possa requerer a sua suspensão, se constatar efeitos adversos como o aumento do consumo de gás ou um impacto negativo nos mercados financeiros com a sua aplicação.

Desfeito o impasse quanto ao mecanismo de correcção de preços, adoptado por maioria qualificada com o voto contra da Hungria e a abstenção da Áustria e dos Países Baixos, os ministros da Energia aprovaram outros dois textos legislativos que tinham ficado “pendurados” enquanto não se resolvia a questão do tecto máximo para o gás. Um tem que ver com a agregação da procura e a compra conjunta de gás, através de uma nova plataforma europeia que negociará pelo menos 15% da capacidade nacional de armazenamento de cada Estado-membro interessado em participar (a adesão a este esquema de aquisição conjunta em consórcio é voluntária).

Essa proposta define ainda um quadro genérico para a solidariedade entre os Estados-membros, que terão regras uniformes para a partilha de reservas de gás em situações de crise como disrupção do mercado ou interrupção do fornecimento.

O outro regulamento que também recebeu luz verde (ainda que com a abstenção da Hungria) diz respeito à aceleração do licenciamento de projectos de energias renováveis.