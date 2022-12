Príncipe Louis volta a encantar a Internet. Desta vez, com um mimo à irmã Charlotte

"Charlotte!" O grito do pequeno Louis, de 4 anos, interrompeu o passeio da família na manhã de Natal, em torno da propriedade de Sandringham, enquanto corria em direcção à irmã com um ramo de flores. O gesto encantou alguns dos presentes, ouvindo-se um "ohhh" uníssono – o momento, captado em vídeo, já se tornou viral.

Prince Louis: CHARLOTTE!

The public: awwwwww

Internet: awwwww



Boss baby doing boss baby things??pic.twitter.com/fH7tw53dyh — Isa (@isaguor) December 26, 2022

Esta não é a primeira vez que o filho mais novo de William e Kate Middleton chama a atenção. Durante as celebrações do Jubileu de Platina roubou mesmo as atenções à protagonista do momento, a bisavó Isabel II. Louis foi tão espontâneo nas suas reacções, sobretudo quando os aviões começaram a cruzar os céus, que atraiu a atenção dos fotógrafos.

Louis é, desde a morte de Isabel II e a ascensão ao trono de Carlos III, quarto na linha de sucessão, depois do pai e dos dois irmãos mais velhos, George, de 9 anos, e Charlotte, de 7. É o primeiro membro da família real a ficar atrás de uma irmã, facto possível após a implementação do Acordo de Perth, que substituiu o primogénito de preferência masculino por primogénito absoluto.