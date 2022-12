Época de excesso, evite o desperdício alimentar

Para um Natal sem sobressaltos, a DECO divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

A festa do Natal é feita maioritariamente à mesa! A comida está no epicentro desta noite, por isso, muitas vezes, acabamos por ter comida em excesso. “Ter mais olhos do que barriga” é o ditado popular que melhor define a maioria dos comensais portugueses nesta noite.

A DECO quer deixar-lhe algumas ideias para o ajudar a evitar o desperdício alimentar quando recebe família e amigos.

Quem recebe em casa os convidados tem sempre como preocupação se a quantidade de comida é suficiente. Calcule a quantidade necessária para cada pessoa, não se esquecendo que as crianças não consomem o mesmo que um adulto.

Não se esqueça que, se antes do prato principal servir entradas, o apetite dos convidados diminuirá, pelo que, na hora de servir, coloque porções mais pequenas, reduzindo as sobras das refeições.

Logo que termine a refeição deverá acondicionar as sobras em recipientes adequados e colocar no frigorífico aquilo que pretende consumir nos dias seguintes. Poderá, ainda, optar por congelar ou por distribuir as sobras por todos os convidados.

Quase toda a comida pode ser congelada, desde o bolo-rei até ao bacalhau passando pelo peru. O fundamental é mesmo acondicionar correctamente e congelar doses individuais de modo a que seja mais fácil reaquecer. Não esqueça de etiquetar e colocar a data de congelação.

Se a sua intenção for distribuir o que sobrou pelos convidados, peça-lhes que tragam para a consoada recipientes para transportar algumas das iguarias.

A DECO aconselha ainda que dê largas aos seus dotes culinários e reinvente as sobras alimentares: sobras de carne poderão transformar-se em croquetes ou empadão, de bacalhau em pataniscas ou de fruta em batidos.

Evitar o desperdício alimentar é um dever de todos os cidadãos. Com pequenos gestos ajudará o ambiente e contribuirá para uma gestão mais eficiente do seu tempo e da sua carteira.

Não se esqueça: a partir de Janeiro, comece a rechear o seu mealheiro!

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

