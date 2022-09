Queres dizer não ao desperdício alimentar? Cinco apps e sites que podem ajudar

O desperdício alimentar ainda é um assunto preocupante em Portugal e no mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Para se ter uma ideia do que isto significa, se os resíduos alimentares fossem um país, este seria o terceiro no mundo com maior emissão de gases com efeito de estufa.

Para alertar para este problema, as Nações Unidas declararam que 29 de Setembro é o Dia Internacional da Consciencialização sobre as Perdas e Desperdício Alimentares. Para assinalar esta data, o P3 reuniu um conjunto de cinco sites ou aplicações gratuitas para smartphones para que consigas ajudar no combate ao desperdício de comida.

Unidos Contra o Desperdício

É um movimento cívico, agregador e educativo, que nasceu a 29 de Setembro de 2020, e pretende unir a sociedade portuguesa no combate ao desperdício alimentar. O site apresenta vários conselhos para pores em prática de modo que a tua comida não acabe no lixo. “Como evitar o desperdício na cozinha?”, “como fazer com que o pão dure mais tempo?” ou “16 dicas para combater o desperdício e poupar dinheiro” são alguns dos exemplos que o Unidos Contra o Desperdício apresenta.

Mas não é só. O movimento também aposta na elaboração de receitas para reaproveitar a comida que sobra, como é o caso do pão que pode dar uma açorda alentejana ou dos pães-de-leite, croissants, queques ou outros bolos que, quando aproveitados, podem fazer nascer um pudim.

Olio

É uma aplicação de partilha de produtos alimentícios que liga vizinhos e consumidores com o comércio local, para que os “excedentes alimentares possam ser partilhados e não deitados fora”, como menciona a empresa. A aplicação permite a doação de produtos próximos da data de validade dos supermercados locais, vegetais cultivados em casa ou até alimentos que sobraram no frigorífico durante as férias numa casa arrendada.

A Olio é completamente gratuita e não envolve o pagamento em dinheiro: os utilizadores apenas podem aceitar produtos. Para partilhar algum alimento, é só fazer o download da aplicação e depois adicionar uma fotografia com descrição, mencionando quando e onde é que o artigo está disponível para a recolha.

Phenix

É uma aplicação gratuita que vende “cabazes do desperdício”, que contêm produtos que sobraram de supermercados, restaurantes, frutarias, pastelarias, padarias, talhos e peixarias. Para que consigas obter o teu cabaz, tens de fazer download da aplicação e activar a localização para que as lojas mais próximas de ti apareçam. Depois é só escolheres uma loja e um cabaz, pagares directamente na aplicação e levantar os teus produtos num horário proposto pelo comerciante.

Actualmente, em Portugal a aplicação só está disponível no Porto, Lisboa, Viseu e Coimbra. Mas a Phenix também aposta noutros conteúdos para que consigas combater o desperdício alimentar. Receitas com chocolate ou com sobras de batatas, dicas de como conservar queijo ou dados informativos sobre a actualidade da temática do desperdício alimentar são alguns dos temas retratados no site da Phenix.

Good After

Apresentado como um supermercado online, a Good After dá uma nova casa a produtos que se encontram perto do fim do prazo de consumo preferencial, tornando-se numa “solução verde” para ajudar a “reduzir o desperdício alimentar e a poluição relacionados com a eliminação” destes produtos, refere a empresa.

A Good After, para além da venda de alimentos de mercearia, como pães, pastéis, conservas e enlatados, também aposta na venda de artigos biológicos e sem glúten, de produtos para a casa, como guardanapos ou recipientes de plástico, e de comida para animais, como coelhos, gatos ou cães.

NoWaste

É a aplicação que vem ajudar a gerir e organizar a comida que tens em casa. Através da NoWaste, é possível fazer listas para o congelador, frigorífico e despensa, de maneira a verificar os alimentos que restam e que precisam de ser ingeridos primeiro. O objectivo é “criar uma lista de compras para evitar produtos desnecessários de modo a reduzir o desperdício alimentar e poupar dinheiro”, descreve a empresa.

Apesar de ainda não existir uma versão em português, a aplicação apresenta um conjunto de ferramentas para melhorar a organização dos alimentos em casa. O utilizador pode digitalizar códigos de barras para adicionar novos produtos, verificar a perda de valor dos resíduos alimentares através do consumo que faz ou manter-se a par do que é necessário comprar com mais urgência.

Texto editado por Amanda Ribeiro