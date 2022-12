Aceite as ofertas da família e convidados para a ceia de Natal

Para um Natal sem sobressaltos, a DECO divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

Decidir onde celebrar as festas de Natal é diferente para cada família. Umas escolhem a casa de família na terra, outras optam pelo espaço maior e outras ainda pela estreia da casa mais jovem da família.

É em sua casa que acontece a festa? Em caso afirmativo, significa que receberá os familiares e amigos no seu espaço e à sua mesa. Sugerimos que seja tão prático em relação a este tema como terá sido na decisão do local de reunião!

Não precisa de se sentir constrangido ou preocupado com as ofertas que os convidados disponibilizam para a noite de consoada. O Natal é isso mesmo: tempo de partilha e nada melhor de que partilhar comida. Este ano todos enfrentam maiores dificuldades e a escalada de preços não tem deixado ninguém de fora. Assim não pense duas vezes, aceite as ofertas dos convidados e família e combinem previamente o contributo de cada um.

Facilmente conseguirão organizar uma ementa, desde as entradas às sobremesas. Façam uma lista partilhada, em que se poderá constatar o que cada um leva, evitando repetições e/ou faltas. Esta é ainda uma excelente ocasião para partilhar as iguarias de Natal favoritas de cada um e demonstrar os diferentes dotes culinários com todos.

Os convidados que não estejam especialmente vocacionados para cozinhar poderão ficar encarregados da compra das bebidas e até da animação.

A DECO considera que a organização e gestão são cruciais para evitar sobrecargas de orçamentos e até desperdício alimentar. Neste capítulo, poderão estabelecer a seguinte regra: cada um levará o que sobrou do que trouxe. Assim, todos aproveitarão das sobras de comida nos dias seguintes.

Consulte aqui o nosso orçamento de Natal.

xls Orçamento de Natal Descarregar

A DECO deseja-lhe um Natal muito Feliz e em Paz!

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

