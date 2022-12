P24. As escolhas do PÚBLICO para as figuras do ano em Portugal e no mundo

Esta sexta-feira, trazemos-lhe um P24 feito a oito mãos: os jornalistas Aline Flor e Ruben Martins revelam as escolhas do PÚBLICO para as 20 figuras do ano 2022 e David Pontes conduz a conversa com Manuel Carvalho sobre o processo de escolha - que conta com contributos de toda a redacção - e a importância destas personalidades, sobre as quais poderá (voltar a) ler nos próximos dias no PÚBLICO.

