Fim-de-semana na TV: O Principezinho, E.T. e hobbits entre canções e outras fantasias de Natal

CINEMA

Forrest Gump

AMC, sábado, 15h58

Seis óscares premiaram o filme de Robert Zemeckis em que Tom Hanks dá vida a um rapaz que vive numa realidade só sua, mas acaba por estar presente em todos os acontecimentos importantes do seu tempo.

Jojo Rabbit

Fox Movies, sábado, 21h15

Comédia de Taika Waititi nos limites do absurdo, numa oscarizada adaptação de um livro de Christine Leunens. O pequeno Jojo (Roman Griffin Davis) é adepto do nazismo e tem Adolf Hitler (Waititi) como ídolo e amigo imaginário, até conhecer a rapariga judia (Thomasin McKenzie) que a mãe (Scarlett Johansson) esconde no sótão.

O Hobbit

AMC, domingo, 16h50

Maratona da trilogia que transpôs para o cinema, por obra de Peter Jackson, a façanha de Bilbo Baggins escrita por J. R. R. Tolkien: Uma Viagem Inesperada, A Desolação de Smaug e A Batalha dos Cinco Exércitos.

E.T. - O Extraterrestre

SyFy, domingo, 21h30

A inesquecível história da amizade entre um extraterrestre, deixado por engano na Terra, e o pequeno Elliot (Henry Thomas), que o protege dos adultos. A Academia deu quatro estatuetas a esta obra-prima de Steven Spielberg.

A Paixão de Cristo

Fox Movies, domingo, 00h16

Mel Gibson filma um calvário interpretado por James Caviezel (Jesus), Monica Bellucci (Maria Madalena) e Maia Morgenstern (Maria), num retrato violento das últimas horas de vida de Cristo.

SÉRIE

The Witcher: Blood Origin

Netflix, domingo, streaming

Estreia-se a prequela de uma das séries mais populares da Netflix. Passa-se num mundo dominado por elfos, mais de mil anos antes dos eventos de The Witcher, e segue a jornada de sete párias unidos contra uma ameaça.

MÚSICA

Fernando Cunha: A Linha do Tempo ao Vivo em Lisboa

RTP1, sábado, 1h57

Concerto de Fernando Cunha, co-fundador dos Delfins e membro dos Resistência. Gravado em Abril, no Teatro Maria Matos, serviu para apresentar, com convidados, o álbum a solo A Linha do Tempo.

Jonas Kaufmann - É Natal

RTP2, domingo, 00h10

Canções de Natal na voz do tenor alemão Jonas Kaufmann. Ecoam na Silent Night Chapel, perto de Salzburgo, erigida no local da estreia original do hino Noite feliz.

DANÇA

The Snow Queen

RTP2, sábado, 22h21

Christopher Hampson coreografa uma versão do conto de Hans Christian Andersen, com música de Rimsky-Korsakov para o Scottish Ballet. Lez Brotherston assina a cenografia.

Foto The Snow Queen DR

INFANTIL

Jim Botão e Lucas, o Maquinista (VP)

SIC, sábado, 7h35

Adaptação do livro de Michael Ende (também autor d’A História Interminável), com realização de Dennis Gansel. Narra a busca do órfão Jim Botão pelas suas origens, com a ajuda da locomotiva Elle e do seu maquinista.

D’Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme (VP)

TVCine Top, sábado, 23h10

Versão cinematográfica da série dos anos 1980 em que cães faziam as vezes de protagonistas da história de Alexandre Dumas. É realizada por Toni García e escrita pelo veterano Doug Landale.

O Corcunda de Notre Dame

RTP1, domingo, 11h43

Chega à televisão o musical que esteve em cena no Casino Estoril e que adapta ao palco o clássico de Victor Hugo protagonizado por um tocador de sinos deformado, que sonha com a liberdade, o reconhecimento e o amor.

O Principezinho (VP)

Cinemundo, domingo, 13h10

A vida de uma menina muda quando um velho senhor, que em tempos foi aviador, lhe conta como conheceu um principezinho vindo de um asteróide e ligado a uma rosa. Mark Osborne realiza esta animação baseada na história de Antoine de Saint-Exupéry. Rita Blanco, Paulo Pires, Joana Ribeiro, Rui Mendes e Francisco Monteiro emprestam as vozes à versão portuguesa.

Foto O Principezinho DR

A Pequena Sereia: O Musical

RTP2, domingo, 18h29

Musical de Filipe La Féria baseado no conto de Hans Christian Andersen em que uma jovem sereia leva ao limite a curiosidade sobre os humanos e mergulha numa grande aventura.