Estágios remunerados passam a ser obrigatórios. Falta saber como cumprir

O diploma que prevê a realização de estágios remunerados no acesso a profissões reguladas por ordens profissionais e a criação de sociedades multidisciplinares (como serviços jurídicos e contabilidade, por exemplo) foi aprovado em votação final global com os votos favoráveis do PS, Iniciativa Liberal e deputada única do PAN, os votos contra do PSD, do Chega e PCP. Abstiveram-se o BE e o deputado único do Livre. Na bancada do PSD, o deputado e líder da JSD, Alexandre Poço, votou a favor.