Serão os seus filhos maus ou apenas a agir de acordo com a idade?

O irmão mais novo cai e começa a chorar, e a irmã mais velha ri-se descontroladamente. Um colega de jardim-de-infância empurra um amigo que agarrara um cobiçado brinquedo. Um rapaz de 11 anos tem uma conversa empática com a sua mãe sobre bullying para, no dia a seguir, gozar com um colega de turma.