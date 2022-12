Haroldo V da Noruega já teve alta, mas continua com recomendação de descanso

O monarca norueguês tinha sido hospitalizado para ser tratado a uma infecção com antibióticos administrados por via intravenosa.

O rei Haroldo V da Noruega já teve alta, dois dias após ter sido admitido no Hospital Universitário de Oslo devido a uma infecção não especificada.

"Sua majestade, o rei, foi dispensado do hospital", lê-se num comunicado do palácio, emitido nesta quarta-feira, ressalvando que o monarca continuará resguardado. "O rei está em recuperação, mas vai ter calma durante alguns dias."

Na segunda-feira, 19 de Dezembro, a família real anunciou que Haroldo V tinha sido hospitalizado devido a uma infecção, estando a ser tratado com antibióticos por via intravenosa, sendo a sua "condição estável".

Com 85 anos, a saúde do rei tem sido motivo de preocupação na Noruega. A 25 de Novembro, Haroldo V esteve doente e, em Agosto, tinha sido internado também para ser tratado a uma infecção. No passado, somam-se uma operação a um joelho, uma cirurgia ao coração e um cancro da bexiga (removido em 2003).

O chefe de Estado norueguês, que subiu ao trono em 1991, é, desde a morte de Isabel II, o mais velho monarca europeu (a seguir a si está a rainha Margarida II, da vizinha Dinamarca, com 82 anos).