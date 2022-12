PS aprova licença exclusiva do pai de 28 dias com críticas da oposição

Os deputados do PS aprovaram uma proposta que altera a licença parental exclusiva do pai de 20 dias úteis para 28 dias corridos, após o nascimento do filho. A oposição alerta que esta solução pode levar a que, nos meses em que há feriados, o pai tenha menos dias de licença do que actualmente. Já o PS contrapõe que o pai vai receber um subsídio mais elevado.

Apesar dos alertas dos deputados do PSD, do Bloco de Esquerda do PCP, que pediram para a votação ser adiada, os deputados socialistas insistiram para que a proposta fosse votada no grupo de trabalho que está a discutir as alterações à legislação laboral previstas na Agenda do Trabalho Digno. A medida acabou por ser aprovada com o voto favorável do PS, a abstenção do PCP e do PSD e o voto contra do BE.

O artigo 43.º do Código do Trabalho prevê que é obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 20 dias úteis, seguidos ou interpolados, nas seis semanas seguintes ao nascimento da criança, cinco dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este.

Na proposta do PS, que foi aprovada na especialidade, o pai é obrigado a gozar “uma licença parental de 28 dias, seguidos ou em períodos interpolados de no mínimo sete dias, nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança, sete dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este”.

A principal diferença entre a lei em vigor e a alteração aprovada é que esses 28 dias passam a ser contados de forma corrida, o que na prática significa que, na maioria dos casos, o número de dias efectivamente gozados será o mesmo.

Porém, o PSD e o BE alertaram que em alguns casos – nomeadamente nos meses que têm feriados e dependendo da data de nascimento da criança - o pai poderá ter menos dias de licença.

É o que acontece, por exemplo, no caso de uma criança que nasceu a 30 de Novembro. Agora, a licença de 20 dias úteis vai até 30 de Dezembro, e, com a nova solução, será dois dias mais curta.

A medida é “publicidade enganosa”, atirou o deputado do BE, José Soeiro, alertando que “não se está a alargar a licença, está-se a passar de 20 dias úteis para 28 dias seguidos”. É exactamente o mesmo número de dias de licença, acrescentou, frisando que nalguns casos os pais podem mesmo ser mais curtas.

“Em relação ao mês de Dezembro em concreto, não é evidente que os trabalhadores irão ficar prejudicados?”, questionou Nuno Carvalho, do PSD.

“Foi criada uma ilusão de que seria alargado o direito dos pais à licença obrigatório”, criticou a deputada social-democrata Clara Marques Mendes. “Estamos com dúvidas de interpretação deste artigo no sentido de garantir que não há perda de direitos. Uma coisa é manter os 20 dias, outra é prejudicar os trabalhadores”, afirmou.

O deputado socialista Francisco César desvalorizou as críticas da oposição, argumentado que a solução do PS uniformiza o regime das licenças parentais (no caso da mãe as licenças já são contadas em dias corridos), beneficia os pais que trabalham nos fins-de-semana e feridos e pressupõe um subsídio superior.

Sem contestar que, em alguns casos, a licença pode ser mais curta, o PS insiste que o objectivo é evitar que o pai tenha um corte de 20% no salário. Na prática, e como foi explicado à margem da reunião, os pais passarão a receber um subsídio relativo a 28 dias de licença, em vez dos actuais 20.