Escritores um pouco mais a Leste

Por causa da guerra, ficámos um pouco mais atentos a Leste. Ganhámos com isso maior conhecimento do trabalho de certos escritores.

“Em casa para ficar, Glory! Sim!”, anunciou o reverendo Boughton. Exorta as exclamações como se elas atenuassem a incerteza quanto à permanência. A casa enquanto bem-aventurança, enquanto símbolo de resistência, enquanto lugar do bem. “Em casa para ficar, Glory!”, a primeira frase de um dos mais celebrados livros da norte-americana Marilynne Robinson, funciona como um eco sempre que um livro sobre o espaço doméstico ou íntimo parece aplicar-se melhor à tentativa de compreensão do mundo.