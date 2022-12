Dez livros sobre ambiente para oferecer às crianças no Natal

Das borboletas aos oceanos, das árvores ao sol, do plástico aos activistas. O ambiente, as alterações climáticas, a biodiversidade e a sustentabilidade estão repletos de processos e termos técnicos complicados, difíceis de trocar por miúdos. Explicar a complexidade do mundo às crianças não é tarefa fácil, mas estes livros ajudam – e podem dar uma boa prenda de Natal.

Lá fora – guia para descobrir a natureza

Este é um livro para “iniciar a exploração” do que existe lá fora: a natureza. O objectivo é despertar a curiosidade sobre a fauna e flora de Portugal, e o mundo natural como um todo. As páginas estão sarapintadas com borboletas, com flores, com animais, com árvores e plantas curiosas. Têm actividades e explicam quando é a melhor altura para sair e avistar borboletas, indicam os nomes de várias flores, plantas e animais. Como se lê, até numa grande cidade existe natureza lá fora: nas nuvens e nas estrelas, nas árvores e nas flores, nas rochas e nas praias, nas aves, répteis ou mamíferos. Há que saber explorá-la.

Lá fora Autores: Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixeira do Rosário, Bernardo P. Carvalho

Editora: Planeta Tangerina

368 págs., 24,60 euros Comprar

Plasticus Maritimus – uma espécie invasora

A bióloga Ana Pêgo reparou que havia tanto plástico nas praias portuguesas que quase parecia uma nova espécie invasora: chamou-lhe Plasticus maritimus. Só que, ao contrário de outras espécies, esta não está ameaçada e “merece ter os dias contados”. Há milhares e milhares de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os dias e o livro funciona como um “projecto de sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos”. O livro apresenta os vários tipos de plástico, indica casos de estudo, fala de reciclagem e mostra os perigos que o plástico representa (em grande parte para os oceanos e para a vida marinha). E funciona como um guia de campo ilustrado para quem queira identificar, recolher e ajudar a eliminar o plástico marinho.

Plasticus Maritimus – uma espécie invasora Autores: Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho

Editora: Planeta Tangerina

176 págs., 17,90 euros Comprar

Aqui estamos nós

Aqui estamos nós fala precisamente sobre o ponto em que estamos: o planeta Terra e tudo o que conseguimos ver daqui – não só a terra, os mares, os rios, as montanhas, as árvores, os pássaros e outros animais, mas também o céu. No fundo, são “apontamentos para viver no planeta Terra”. Este livro venceu o Prémio Design Book Awards de 2018 de Melhor Design de Livro Ilustrado para Crianças. Segundo a sinopse do livro, foi escrito pelo autor e ilustrador Oliver Jeffers nos dois primeiros meses de vida do seu filho, para tentar explicar-lhe um bocadinho mais sobre o funcionamento do planeta.

Aqui estamos nós Autor: Oliver Jeffers

Editora: Orfeu Negro

48 págs., 15 euros Comprar

Apanhar ar, apanhar sol

Este é um livro que fala sobre a importância que o sol, o maior objecto do Sistema Solar, tem na existência de vida na Terra. "É tão grande que mais de um milhão de Terras caberia lá dentro", lê-se nas páginas do livro. "Sem a sua luz e calor não estaríamos aqui a conversar. As árvores não existiriam. As marés seriam diferentes. As flores não perfumariam o ar. Os insectos não zumbiriam. Não haveria vento. Nem dias e noites. Nem microalgas. Cogumelos. Morangos. Andorinhas. Gelados derretidos e valentes escaldões." E é também uma “homenagem ao nosso lugar no espaço, ao sol, à atmosfera, à Terra”.

Apanhar ar, apanhar sol Autores: Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho

Editora: Planeta Tangerina

180 págs., 15,90 euros Comprar

Carta aos Líderes do Mundo

Como o nome indica, este livro está escrito em tom de missiva, dirigido às figuras mais poderosas do mundo. É o pedido de ajuda de uma menina de 12 anos chamada Sofia, “aflita com os desafios por que passa o planeta”, que tem medo que a sua geração fique sem mares, sem peixes e sem oxigénio. "Acham isto justo?", questiona. E aponta soluçõs: mais árvores plantadas, dias sem carros, dias sem plástico, dias com poemas e com sonhos. Assim pode ser que o mundo "fique curado, que seja cuidado, respeitado, admirado".

Carta aos Líderes do Mundo Autores: Maria Inês Almeida, Flávia Lins e Silva, Fabio Miraglia

Editora: Porto Editora

40 págs., 12,90€ Comprar

Borboletas – vida secreta

Este é um dos livros mais coloridos que vai encontrar devido ao toque de cor e biodiversidade que as borboletas dão ao mundo real: é uma obra dedicada a estes insectos garridos e esvoaçantes, que explora as razões que tornam as borboletas fascinantes (como a sua espirotromba e pelo facto de serem um indicador da boa saúde dos ecossistemas).

Apresenta várias espécies de borboletas, mostra o ciclo de vida e alimentação, mas fala também dos perigos e das ameaças: a perda de habitat, as alterações climáticas, os pesticidas.

Borboletas – vida secreta Autores: Roger Vila e Rena Ortega

Editora: Edicare

42 págs., 14,50 euros Comprar

A Garrafa Mágica

O enredo começa quando o pequeno Abel encontra uma garrafa perdida, com um pedido de socorro no interior, e parte de barco em busca de respostas. Pelo caminho, vai descobrindo a imensidão do oceano: os animais marinhos vão ter com o protagonista e explicam-lhe que o mar é a sua casa. As espécies são apresentadas, com as suas características mais distintivas, e vão relatando as ameaças que enfrentam no seu quotidiano marinho. No fim, percebe-se que o verdadeiro pedido de ajuda vinha do mar e dos oceanos, e deixa-se um apelo para que os leitores se tornem "aliados do mar".

A Garrafa Mágica Autores: Sara Rodi e João Rodrigues

Editora: Dom Quixote

112 págs., 8,85 euros Comprar

Os Meus Primeiros Heróis Activistas

Este é um livro para os mais pequeninos: são dez páginas em que se apresentam algumas das figuras mais conhecidas do activismo climático e ambiental, como a jovem sueca Greta Thunberg ou o naturalista britânico David Attenborough. No caso de Greta Thunberg, por exemplo, são elencadas as formas que a activista usa para ajudar o planeta: “Deu início à primeira greve de estudantes pelo clima; pede aos políticos para fazerem mais para ajudar; encoraja as pessoas a viajar de formas alternativas ao avião”. É uma pequena colecção de histórias dos “activistas que mudaram o mundo”.

Os Meus Primeiros Heróis Ativistas Autora: Nila Aye

Editora: Nuvem de Letras

10 págs., 10,90 euros Comprar

Animais nossos amigos

É um livro com poemas e ilustrações que nos mostram as relações entre crianças e animais e natureza. “Os poemas são antigos, mas o assunto é de sempre”, escreveu o PÚBLICO em Outubro. A primeira edição desta obra data de 1911 e tinha sido ilustrada pelo arquitecto Raul Lino, agora reimaginadas por Dina Sachse, que decidiu “quebrar com a convencionalidade”, dando-lhe um toque mais contemporâneo e uma visão estética minimalista.

Animais nossos amigos Autores: Afonso Lopes Vieira e Dina Sachse

Edição: Edições Parsifal

42 págs., 15 euros Comprar

“Há na obra um tom de positividade, de gratidão do sujeito poético para com os animais e o seu contributo e papel relevantes na vida do homem [da humanidade]. Trata-se, portanto, de uma trama sensível e bem tecida que eu passei para o meu trabalho de ilustração”, explicou a ilustradora em Outubro. No fundo, é uma história sobre amizade com os animais e com a natureza, que não nos deixa esquecer que fazemos parte dela.

Foto Ilustração para o poema O gato Cortesia Dina Sachse

Planeta Azul

O planeta é descrito como “um lindo berlinde azul suspenso num mar de estrelas” em que, ao contrário do que acontece com a maioria dos planetas da Via Láctea, grande parte da Terra está coberta por oceano. Como diz David Attenborough no prefácio deste livro baseado na série da BBC, o nosso planeta é “um local deslumbrante e frágil”. Há histórias do mar profundo, uma viagem pelos recifes de corais, florestas subaquáticas, exemplos de como os oceanos e os animais marinhos estão a ser “asfixiados pela poluição” e ainda algumas dicas no final do que se pode fazer para ajudar os oceanos.