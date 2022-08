No 9.º episódio do podcast Azul , ouvimos as autoras do livro infanto-juvenil Carta aos Líderes do Mundo . Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Neste episódio do podcast Azul, a jornalista Andréia Azevedo Soares conversa com as escritoras Maria Inês Almeida e Flávia Lins e Silva, autoras do livro infanto-juvenil Carta aos Líderes do Mundo​. Este lançamento da Porto Editora, que chega às livrarias do país a 25 de Agosto, apresenta-nos a personagem Sofia – uma menina de 12 anos que faz, numa missiva, um apelo urgente para que os adultos cuidem da saúde do planeta.

“Caras e caros Líderes do Mundo: ‘cuidar’ parece ser a palavra mais importante deste século. Cuidar do planeta que temos. Cuidar da nossa casa. Cuidarmos uns dos outros. E, por isso, foi com todo o cuidado que escrevi esta carta antes de ir para a escola. [...] Não ouçam apenas os adultos ou aqueles que querem manter tudo como está. Ouçam também as crianças. Espero que o mundo recupere rapidamente”, escreve a personagem Sofia aos adultos que governam o mundo.

Foto A escritora e roteirista Flávia Lins e Silva é a autora da famosa colecção Diário de Pilar. DR

Maria Inês Almeida já publicou mais de 65 títulos para crianças e jovens, incluindo a colecção Diário de uma Miúda como Tu (Nuvem de Letras). A escritora e guionista Flávia Lins e Silva escreveu, entre outras obras, a série de livros Diário de Pilar (publicado no Brasil pela Pequena Zahar).

Foto Maria Inês Almeida tem mais de 65 títulos infanto-juvenis publicados em Portugal DR

Carta aos Líderes do Mundo​, com ilustração de Fabio Miraglia, é o novo projecto a quatro mãos destas autoras. Em Maio, publicaram O Mistério da Meia Malcheirosa (Minotauro).

