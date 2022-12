Nónuplos nascidos em Marrocos há 19 meses já estão em casa

Os gémeos nasceram a 4 de Maio de 2021 e, aos 19 meses, são oficialmente detentores do recorde do maior número de bebés nascidos de uma gravidez a sobreviver.

São cinco meninas, Adama, Fatouma, Hawa, Kadidia e Oumou; e quatro meninos, Bah, Elhadji, Mohammed e Oumar. Os nove irmãos malianos, resultantes de uma única gravidez, nasceram em Marrocos, depois de o Presidente do Mali, Bah Ndaw, ter intercedido, já que a mãe precisava de cuidados de que o seu país não dispunha. Agora, 19 meses depois, as crianças conheceram por fim a sua casa.

Antes, ainda em Marrocos, os pais, Halima Cissé e Abdelkader Arby, que também têm uma menina de 4 anos, apresentaram os filhos bebés ao Guinness World of Records, numa reportagem em que deram conta do mais complicado: "Não é fácil pô-los a dormir todos ao mesmo tempo", confessou Halima, 27 anos, que entretanto já aprendeu o truque. “Abraçamo-los para que consigam adormecer; eles gostam mesmo de abraços para adormecer.”

Durante a visita do Guinness World of Records, em que os pais receberam o certificado do recorde mundial, Halima e Abdelkader recordaram ainda o apoio que receberam em Marrocos.

Os bebés nasceram de 30 semanas, apresentando um peso entre os 450 e os 900 gramas, apanhando de surpresa a equipa de saúde que os acompanhou: eram esperados sete e nasceram nove. E, apesar dos riscos associados, todos sobreviveram e apresentam um bom estado de saúde. Mas até aqui foram 19 meses difíceis, tendo mãe e bebés ficado ao cuidado da clínica durante todo este tempo. Primeiro, no hospital e, depois, num apartamento especialmente equipado e com uma equipa de enfermeiros de prontidão.

Foto Os nónuplos são cinco meninas, Adama, Fatouma, Hawa, Kadidia e Oumou, e quatro meninos, Bah, Elhadji, Mohammed e Oumar DR

"Graças a Deus, tínhamos os recursos técnicos e pessoal médico e paramédico altamente qualificado: 32 pessoas trabalharam nisto”, disse o director-geral da clínica Akdital, Rochdi Talib.

Os casos de gestação de nove bebés são extremamente raros e as complicações médicas em nascimentos múltiplos deste tipo geralmente significam que um (ou mais) poderá não sobreviver.

O primeiro caso conhecido de uma gravidez com nove bebés aconteceu em 1971, em Sydney, na Austrália, mas nenhum sobreviveu ao parto. Outro grupo de nove bebés nasceu em 1999, na Malásia, mas nenhum viveu mais do que algumas horas.

Foto Em Junho de 2021, uma mulher disse ter tido dez bebés, mas a história veio-se a provar falsa DR

Em 2009, Nadya Suleman, de 33 anos, atraiu as atenções do mundo ao um parto de oito bebés na Califórnia, nos EUA. Todos sobreviveram e eram até aqui os detentores do recorde do Guinness.

Entre o nascimento dos nónuplos malianos e a atribuição do recorde, houve outro caso que atraiu as atenções do Guinness World of Records. Uma mulher sul-africana foi apresentada como mãe de décuplos, em Junho de 2021, e a história fez manchetes um pouco por toda a parte. No entanto, a situação viria a revelar-se uma fraude: a mulher nunca esteve grávida e toda a história foi fabricada.