Quarta na TV: a estreia de Abandonados, um tributo a Carlos do Carmo e Mário Centeno entrevistado

CINEMA

Todo o Dinheiro do Mundo

Cinemundo, 17h10

A 10 de Julho de 1973, John Paul Getty III, de 16 anos, é raptado em Roma. É exigido um resgate de 17 milhões de dólares. A mãe, desesperada, pede ajuda ao ex-sogro, que é o homem mais rico do mundo, mas ele recusa-se a ceder aos raptores.

Ridley Scott realiza este thriller de acção, segundo um argumento de David Scarpa, por sua vez baseado na biografia da família, escrita por John Pearson. Michelle Williams, Christopher Plummer (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário), Mark Wahlberg, Romain Duris, Charlie Plummer, Andrew Buchan e Timothy Hutton assumem as personagens.

A.I. Inteligência Artificial

AMC, 18h31

Começou por ser um projecto pensado por Stanley Kubrick durante 18 anos. Depois da sua morte, Steven Spielberg pegou nele e realizou-o, em jeito de homenagem póstuma. É a história de um pinóquio dos tempos futuros, de um menino-robô que quer ser de carne e osso, num contexto conflitual entre humanos e máquinas.

David (Haley Joel Osment), um pequeno andróide de 11 anos de última geração que é capaz de amar, é adoptado por uma família, mas não consegue conquistar o afecto dos pais. Sonha encontrar a Fada Azul, a única que poderá transformá-lo num menino de verdade. O filme foi nomeado para dois Óscares, pela banda sonora (de John Williams) e pelos efeitos visuais.

A Grande Muralha

Hollywood, 21h30

Mercenários, criaturas míticas e a China do século XI como pano de fundo. Matt Damon, Willem Dafoe, Jing Tian, Pedro Pascal, Andy Lau e Lu Han dão vida às personagens deste filme de acção e aventura do multipremiado Zhang Yimou (Herói, O Segredo dos Punhais Voadores, A Maldição da Flor Dourada), que aqui se estreia na realização em língua inglesa.

SÉRIES

Abandonados

RTP1, 21h01

Estreia. Inspirada n’O Diário do Tenente Pires, de António Monteiro Cardoso (que assina o argumento), Abandonados é uma série de ficção histórica sobre a ocupação japonesa de Timor-Leste durante a II Guerra Mundial, sobre a aliança forjada contra o inimigo por portugueses, timorenses e australianos, e sobre a coragem e o sacrifício que marcaram essa luta.

Realizada por Francisco Manso, foi filmada na Madeira e conta com actuações de Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo e Vítor Norte, entre outros. É composta por sete episódios, debitados semanalmente.

Tom Clancy’s Jack Ryan

Prime Video, streaming

Artilhado de perseguições, espionagem, perigo constante e missões em contra-relógio, entra na terceira temporada o thriller protagonizado por John Krasinski e integrado no “Ryanverso” criado pelo escritor Tom Clancy, em torno de um agente incumbido de impedir uma catástrofe mundial.

Nos oito novos episódios, reencontramo-lo em Roma, a trabalhar para a CIA e envolvido numa intrincada conspiração relacionada com um projecto de restauração do Império Soviético. A série é uma criação de Carlton Cuse (ligado a Lost e Colony) e Graham Roland (Fringe).

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves recebe Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, numa entrevista desdobrada em temas como o aumento do custo de vida, a subida das taxas de juro, o combate à inflação e o risco de crise financeira.

MÚSICA

Uma Viagem pelas Estrelas

RTP2, 13h34

Acompanhada pela Orquestra Filarmónica Real de Munique, a violinista alemã Anne-Sophie Mutter toca no Königsplatz, em Munique, algumas das peças mais icónicas que John Williams compôs para o cinema.

Fado Breve: As Canções de Carlos do Carmo

RTP2, 23h34

Estreia. Há um ano, Gil do Carmo lançava Fado breve. A canção inédita tinha sido pensada para um dueto com o pai, mas essa gravação já não foi possível. A homenagem continuou num espectáculo-tributo com o mesmo nome, preenchido por essa e outras canções, escolhidas, cantadas e contadas por Gil. O concerto foi registado no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 23 de Abril.

DOCUMENTÁRIO

Um Feliz Natal Tudor com Lucy Worsley

RTP2, 20h34

Vestida a preceito, a historiadora britânica Lucy Worsley é a condutora de uma viagem no tempo, à descoberta dos costumes natalícios de há coisa de 500 anos, quando “os Tudor não tinham árvores de Natal, nem biscoitos, nem meias, e o Pai Natal não existia”.

O documentário recria quadros das comemorações tal como se faziam quando Henrique VIII era rei, tendo como cenários monumentos e outros sítios históricos do Reino Unido, e contando com depoimentos de especialistas em várias vertentes da vida da época.