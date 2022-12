“Em algumas pessoas, a covid longa pode ser mesmo uma doença de longa duração”

Manoj Sivan tem supervisionado um programa de reabilitação para ajudar as pessoas com covid longa em Inglaterra. A ambição deste projecto é reduzir os sintomas dessas pessoas e aumentar os seus níveis de actividade. Tudo se baseia no aumento ritmado ou gradual da actividade física dos doentes. Todos os participantes nesse programa tinham tido, em média, três “recaídas” numa semana em que ficaram física, emocional e cognitivamente exaustos depois de um esforço físico ou mental.