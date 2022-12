PS cede na duração máxima dos estágios. PSD arrasa reforma das ordens profissionais

Socialistas abrem a porta à criação de sociedades multidisciplinares no âmbito da reforma das ordens profissionais, ideia que é muito contestada pelo PSD.

O PS propõe que os estágios realizados em áreas reguladas pelas ordens profissionais possam ir além dos 12 meses – o máximo estipulado no projecto de lei inicial – desde que o prolongamento seja fundamentado. Esta é uma das várias alterações propostas pelo PS ao seu diploma sobre as ordens profissionais mas que, em geral, continuam a ser alvo de fortes críticas por parte do PSD. “São francamente prejudiciais ao interesse público”, disse ao PÚBLICO a deputada social-democrata Mónica Quintela.