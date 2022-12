Trump reage às acusações do Congresso: “O que não me mata torna-me mais forte”

O ex-Presidente dos EUA, acusado de ter incitado uma insurreição, acredita que sai beneficiado com a decisão. Republicanos dividem-se entre apoio inabalável ao ex-Presidente e críticas com matizes.

Mal se soube que a comissão de inquérito do Congresso dos Estados Unidos vai remeter para o Departamento de Justiça quatro acusações criminais contra Donald Trump, o próprio veio dizer que a decisão só o beneficia. “Estes tipos não percebem que quando me perseguem, as pessoas que amam a liberdade congregam-se à minha volta”, escreveu o ex-Presidente na sua rede social, a Truth Social.