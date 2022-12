Comissão sobre ataque ao Capitólio pede acusação criminal contra Trump por insurreição

A comissão de inquérito do Congresso dos Estados Unidos que investigou o ataque ao Capitólio de 6 de Janeiro de 2021 acusa Donald Trump de ter cometido quatro crimes, incluindo incitamento à insurreição, e sugeriu ao Departamento de Justiça que acuse formalmente o ex-Presidente.

Ao fim de um ano e meio de trabalhos, que incluíram várias audições públicas em que antigos colaboradores de Trump afirmaram ter-lhe dito que as suas alegações de fraude eleitoral não tinham sustentação, a comissão concluiu que o antigo chefe de Estado foi responsável por uma conspiração contra os Estados Unidos, por tentar obstruir um acto oficial do Congresso e por fazer falsas declarações sabendo que eram falsas.

Esta comissão de inquérito não tem poder legal para acusar Trump formalmente, mas as conclusões do seu relatório final, divulgado esta segunda-feira, deverão contribuir para o reforço da investigação própria do Departamento de Justiça, a quem compete tomar decisões sobre inquéritos judiciais.

Na sessão desta segunda, os congressistas responsáveis pelo inquérito passaram em revista os acontecimentos anteriores e posteriores à invasão do Capitólio e recapitularam os meses do seu trabalho, que incluiu mais de mil entrevistas e a recolha de mais de um milhão de provas documentais, agora condensados num relatório final - só o sumário executivo tem 154 páginas.

Mas também apresentaram testemunhos e registos inéditos, como as mensagens de texto trocadas a 6 de Janeiro entre assessores da Casa Branca nas quais estes opinam que Trump devia ter dito aos seus apoiantes que a manifestação em frente ao Congresso era pacífica.

“Ele perdeu a eleição de 2020 e sabia-o. Mas escolheu tentar permanecer no cargo através de um esquema com várias partes para reverter os resultados e bloquear a transferência de poder”, resumiu o presidente da comissão de inquérito, o democrata Bennie Thompson. Já a republicana Liz Cheney fez uma longa resenha histórica para concluir que Trump “recusou os seus deveres constitucionais” e que, graças às suas acções nos 64 dias que se seguiram à eleição, “é inapto para qualquer cargo”.