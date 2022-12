Afinal, o actor Thiago Rodrigues caiu sozinho e não foi assaltado

Ex-mulher do actor Thiago Rodrigues, 42 anos, a apresentadora Cris Dias, 42, mandou uma indirecta ao artista após a polícia concluir que não foi assaltado nem espancado, mas caiu sozinho e magoou-se na cabeça, no domingo, dia 12 de Dezembro. "A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu.

O casal teve um relacionamento entre 2007 e 2017, mas a relação sempre foi um ioiô. Entre idas e vindas, Thiago Rodrigues chegou a apresentar queixa na polícia contra Cris Dias por agressão. Por seu lado, a apresentadora, que tem um filho com o actor, também já o acusou de tê-la traído e apanhou-o com outra mulher num Carnaval. Também já discutiram à entrada da TV Globo, onde ambos trabalhavam.

Um vídeo de uma câmara de segurança do local onde o actor Thiago Rodrigues foi encontrado causou uma reviravolta no caso. Agora, a polícia diz que o artista não foi assaltado e espancado. Na realidade, caiu sozinho. O inquérito está suspenso por falta de evidências relevantes. Procurado, o actor não devolveu a chamada.

As imagens foram mostradas no programa Domingo Espetacular (Record). Nelas, é possível ver Thiago apoiado numa barraca de feira logo nas primeiras horas da manhã numa praça no bairro da Gávea, Rio de Janeiro. O actor tinha ido a uma festa com uma amiga, na noite anterior, na qual se teria envolvido numa briga.

Em determinado momento, Thiago desequilibra-se e cai com a cabeça no chão. Não é possível saber se o ferimento já havia sido feito pela possível briga na festa ou apenas na hora da batida na calçada.

Segundo a delegada do caso, Bianca Lima, o actor não se lembrava do que havia acontecido. A tese de roubo também foi descartada, já que ele ainda tinha posse de objectos pessoais como um cordão e a sua carteira.

No depoimento de Rodrigues à imprensa, logo depois do incidente, o actor contou que havia perdido o telemóvel, e que tinha a sensação de que poderia ter sido vítima de lesão corporal. Perdeu parte do couro cabeludo. Foi especulado que o artista havia sido cercado por cinco homens e agredido, mas a polícia descarta essa hipótese.

De facto, só o telefone estava em falta, mas como não é possível ver nas imagens nenhuma aproximação de alguém após o artista chegar à praça, não se sabe se Rodrigues perdeu o aparelho na própria festa ou se alguém o levou.