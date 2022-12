Thiago Rodrigues perdeu pedaço do couro cabeludo ao ser espancado, diz agente

O actor Thiago Rodrigues está a recuperar em casa do ataque que sofreu na madrugada do último domingo, na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro. Thiago Rodrigues, que veste a pele de Gabriel na novela da TVI Quero é Viver, foi brutalmente agredido durante um assalto, tendo perdido um pedaço do couro cabeludo, revelou a agente que adiantou que o artista ainda está em choque com a violência.

"Ele está bem agora, ficou bastante machucado e em choque com a situação. A cabeça dele ficou muito machucada e até saiu uma parte do couro cabeludo", comentou Maria Morais em entrevista para a Quem. A agente também disse que Rodrigues explicou como aconteceu o ataque.

"Foi uma covardia absurda. Ele estava a ir apanhar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para apanhar o carro e quando foi atravessar a Praça Santos Dumont foi abordado. Acordou com uma senhora a cuidar dele. Mas ficou muito machucado e inconsciente até ela chegar, acho eu", acrescentou a empresária.

Thiago Rodrigues ​foi espancado ao sair de um bar no Baixo Gávea, zona Sul da cidade. Os agressores levaram o telemóvel do actor, que ficou inconsciente durante horas e acabou por ser socorrido por expositores de uma tradicional feira de antiguidades na Praça Santos Dumont. A seguir, foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde precisou levar alguns pontos na cabeça.

A Folha tentou contactar o artista, mas não obteve resposta. A reportagem também entrou em contacto com Secretaria Municipal da Saúde que confirmou o atendimento ao actor e enviou o seguinte comunicado: "A direcção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Thiago [Rodrigues] deu entrada na unidade na manhã deste domingo (11), fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado".

Thiago Rodrigues, 42 anos, estreou-se na televisão com a série juvenil Malhação, em 2002. ​Ao longo de 16 anos, trabalhou na Globo, tendo-se destacado em novelas como Páginas da Vida, de Manoel Carlos, ou A Favorita, de João Emanuel Carneiro.

Em 2018, Thiago mudou-se para Portugal, tendo participado em Valor da Vida, Prisioneira e Quero é Viver. O actor desembarcou no Brasil no final de Outubro para participar do lançamento da trama Valor da Vida, que está a ser exibida pela Band.

Em Quero é Viver, actualmente em exibição, Thiago veste a pele de Gabriel Menezes de Sousa, um psicólogo que foi a grande paixão de juventude de Natália (Fernanda Serrano), decidido a recuperar o tempo perdido.