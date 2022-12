Qual será a terceira melhor selecção do mundo?

No jogo onde ninguém queria estar, Marrocos e Croácia disputam o terceiro lugar do Mundial 2022.

Apesar de terem escrito páginas bonitas nas histórias dos seus países, Marrocos e Croácia apenas ficaram muito próximos da terra prometida e enfrentam-se neste sábado para decidir o terceiro e quarto lugares do Mundial.

A selecção magrebina foi a que mais surpreendeu no Qatar, onde se tornou na primeira nação africana a chegar às meias-finais do Campeonato do Mundo. Com a melhor defesa de todas as equipas que chegaram aos quartos-de-final (três golos sofridos, a par do Brasil, mas com mais um jogo), Marrocos só sucumbiu perante a actual campeã França. Antes de 2022, a equipa tinha apenas duas vitórias em 16 jogos em Mundiais; agora, já aumentou essa contagem para cinco ao vencer Bélgica, Canadá e Portugal.

Já a Croácia, à semelhança do que fizera no Mundial 2018, na fase a eliminar, foi avançando no desempate por penáltis, até cair perante uma Argentina liderada pela inspiração de Julián Álvarez e de Lionel Messi.

Croácia e Marrocos encontrar-se-ão pela segunda vez neste Mundial, depois de terem cruzado caminhos na fase de grupos. Na altura, o jogo terminou sem golos, num grupo em que os marroquinos venceriam os dois desafios seguintes e acabariam no topo do mesmo, com mais dois pontos do que os croatas. Para além desse, o único duelo entre as duas equipas foi num particular em 1996, que terminou empatado a dois.

Perspectivas dos técnicos

Após a derrota com França, o seleccionador marroquino, Walid Regragui admitiu que o duelo deste sábado será desafiante e anteviu um pouco a equipa que entrará em campo: “Vai ser mentalmente difícil, vamos dar algum tempo de jogo àqueles que jogaram menos, mas queremos ser terceiros”.

Já o treinador da Croácia, Zlatko Dalic, no lançamento desta partida, encarou-a como uma final: “Sabemos que eles querem ser tão inteligentes como nós. Esta é a nossa grande final”.

A Croácia disputará o jogo de atribuição do terceiro lugar pela segunda vez, depois de, em 1998, ter conquistado o bronze ao vencer os Países Baixos por 2-1. Um Mundial (em que o melhor marcador foi o croata Suker) e no qual um dos jogadores com mais assistências foi o marroquino Tahar El-Khalej, que na altura jogava no Benfica e que antes passara pela União de Leiria. Texto editado por Jorge Miguel Matias