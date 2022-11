Marrocos e Croácia empatam em jogo que não merecia golos

Marrocos e Croácia priorizaram o processo defensivo e, por isso, o resultado final acaba por não surpreender. No final, ambas as equipas foram assobiadas.

Começar o dia com um jogo do Mundial às 10h adivinhava-se como um acontecimento apetecível para qualquer fã de futebol. No entanto, tal entusiasmo poderá ter sido refreado após o empate a zero (o terceiro deste Mundial) entre Marrocos e Croácia, em jogo do Grupo F.

A animação vinda dos muitos marroquinos presentes no estádio transbordou para o campo, no início do jogo, com ambas a selecções a serem muito combativas.

Com o passar dos minutos, marroquinos e croatas pareciam satisfeitos com o resultado e pouco fizeram para alterá-lo. Os dois lados saíam a jogar com os centrais e nenhuma selecção procurava pressionar essa saída de bola.

Só perto o intervalo é que a Croácia quase fez abanar as redes de Bono. Primeiro, Sosa isolou Vlasic, mas o guardião o Sevilha manteve o nulo no marcador com uma grande defesa. E, e pouco depois, Modric rematou com muito perigo, com a bola a passar perto da trave.

A ida aos balneários renovou a vontade das equipas de arriscarem, tendo Marrocos começado o segundo tempo a chegar com perigo à área adversária, mas desperdiçando, em dois momentos, a sua melhor oportunidade até então. Pouco depois Hakimi, uma das estrelas da equipa africana e o mais inconformado, foi o autor do remate mais perigoso de Marrocos em todo o jogo.

A partir dos 60 minutos, a Croácia (que até então fora quase uma nulidade no ataque) tentou ser mais incisiva. Mas a sólida defesa de Marrocos não abanava e só permitia aproximações à sua baliza após a cobrança de cantos ou de livres laterais; essa foi, inclusive, a única forma que Modric teve de criar perigo, ele que foi sempre bem marcado pela defesa marroquina.

No final da partida, parecia haver um pacto entre as duas selecções para nenhuma delas arriscar, o que mereceu vários assobios dos adeptos presentes no Estádio Al Bayt. O jogo terminou sem golos, o que espelha a falta de critério que as duas equipas tiveram no último terço do terreno.