A noite em que Messi se aproximou de Maradona

Depois do triunfo frente à Croácia (3-0), Messi, que fez o que quis nesta meia-final, terá 90 minutos para guiar a Argentina a um título mundial, como fez Maradona em 1986.

Depois do Portugal-Marrocos, Pepe disse que iam arranjar forma de dar o título mundial aos argentinos – falava dos árbitros e da FIFA. Pois bem, o central português tinha razão, mas só em parte. Houve, de facto, alguém que quis muito levar os argentinos à final. Quis mesmo muito. Aqui entre nós, fique com o nome do "criminoso": Andrés Cuccittini. Ou Lionel Andrés Messi Cuccittini, se ajudar à identificação.