Novo apoio: “Os 240 euros vão direitinhos para a senhoria”

Nem roupa para o filho, nem extravagância alguma na noite de consoada. Quando os 240 euros do novo apoio extraordinário do Governo caírem na conta bancária de Sílvia, “vão direitinhos para a senhoria”, conforme adiantou ao PÚBLICO esta trabalhadora intermitente no sector das limpezas, actualmente com três meses de renda em atraso.